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Лицом к событию

"К сожалению, выплачивали совсем не те средства, которые я поручал выплатить"

Владимир Путин на виртуальном совещании с Михаилом Мишустиным

Президент Путин из совещание в совещание разносит чиновников, которые никак не выплатят врачам обещанные "президентские надбавки". При этом и сам он, и его министры утверждают, что все полсотни миллиардов, которые были выделены на эти цели, дошли по назначению. Почему же врачи до сих пор их не получили? В гостях Анастасия Васильева, глава профсоюза "Альянс врачей", депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и член профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вам заплатили? Звоните нам в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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