Рабочая группа: жители НАО критикуют объединение с Архангельском

Участники рабочей группы по вопросу объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области в один субъект федерации "практически единогласно отмечают крайне негативные настроения жителей региона по отношению к вопросу создания новой территориальной единицы". Об этом говорится на сайте Ненецкого округа.

Рабочая группа собирает мнения и предложения жителей округа по вопросу об объединении регионов.

Сообщается, что многие опрошенные жители предложили сохранить нынешний формат отношений между округом и областью - они регулируются договором. НАО одновременно входит в состав Архангельской области и является отдельным субъектом федерации (такая же ситуация в Тюменской области и её отношениях с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами).

Руководитель рабочей группы Матвей Чупров отметил, что поступили и предложения объединить в один субъект не два региона, а три - Архангельскую область, НАО и Республику Коми. "Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами", - приводит ТАСС слова Чупрова.

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа - оба они недавно назначены на свои посты - 13 мая подписали меморандум об объединении регионов. Избиратели в обеих регионах должны поддержать объединение на референдумах. Ожидается, что они пройдут 13 сентября в единый день голосования.

Ненецкий автономный округ, в котором живёт лишь несколько десятков человек, гораздо выше Архангельской области по уровню доходов на душу населения и другим социально-экономическим показателям. Одна из причин этого - наличие на территории округа месторождений нефти и газа. Ряд жителей округа выступает против объединения. В интернете появилась соответствующая петиция.