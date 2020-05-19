Участник ЧВК "Е.Н.О.Т." приговорён к 4 годам колонии за вымогательство

В Краснодарском крае суд приговорил члена частной военной компании "Е.Н.О.Т.", военнослужащего Василия Минчика, к четырём годам колонии, признав его виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища.

Изначально дело Минчика расследовалось по пяти статьям уголовного кодекса, включая "бандитизм" и "участие в преступном сообществе", но поскольку он согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания, а также показания на других членов банды, обвинения по этим статьям ему предъявлены не были.

Минчик был арестован в 2018 году за нападение на жителя Туапсе Петра Супонева. Вместе со своими подельниками он требовал от него переписать на чужое имя земельный участок. Супонева связали у него дома и избили, после чего он согласился выполнить требование.

Всего, по данным следствия, в организованную преступную группировку входили восемь членов ЧВК "Е.Н.О.Т.", часть из них являлись сотрудниками ФСБ и ГРУ России. Все они в данный момент находятся под стражей и ожидают суда. Их обвиняют во множестве эпизодов разбоя, краж, вымогательств, а также в бандитизме.

Организатором преступного сообщества Следственный комитет считает сотрудника УФСБ по Москве, майора Александра Мрищука.

Известно, что члены ЧВК "Е.Н.О.Т." принимали участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов.