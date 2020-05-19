Партия Макрона "Вперёд, Республика!" лишилась 17 депутатов

Партия президента Франции Эммануэля Макрона утратила абсолютное большинство мест в Национальном собрании, нижней палате парламента. 17 депутатов президентской партии "Вперёд, Республика!" вышли из неё и создали парламентскую группу "Экология, демократия, солидарность". Её возглавил Матьё Орфелен.

Во франкции президентской партии в парламенте осталось 288 депутатов, прошлом году их было 314. Как сообщает "Евроньюс", для абсолютного большинства сторонникам Макрона не хватает одного депутата. Вероятно, такое положение вряд ли скажется при голосовании по ключевым вопросам: Макрон пользуется надёжной поддержкой депутатов центристского "Демократического движения", фракцию которого образуют 46 депутатов.

Выход из партии Макрона 17 человек, вероятно, означает, что популярность главы государства падает. Этому в немалой мере содействовало в последние два года скандальное поведение одного из охранников президента, а позднее - массовые протесты движения "жёлтых жилетов" и предложенный правительством проект пенсионной реформы. Эпидемия коронавируса и ограничительные меры властей также не прибавили популярности Эммануэлю Макрон.

Как отмечается в публикации "Евроньюс", борьба с инфекцией способствовала росту популярности премьер-министра Эдуара Филиппа, что подтверждается социологическими опросами проведёнными в мае.