В Подмосковье при крушении вертолёта Ми-8 погибли трое военных

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от города Клин Московской области. Экипаж погиб, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным "Коммерсанта", вертолет направлялся в военный городок Клин-5, где находится Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета сообщил о технических неполадках на борту и попытался совершить вынужденную посадку. В результате крушения погибли три человека. По данным ресурса Forumavia, погибшие пилоты были совсем молодыми людьми, закончившими военные училища в 2017 и 2019 годах. Скорее всего они проходили обучение или переподготовку в центре армейской авиации.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было, сообщили в Минобороны. Возбуждено уголовное дело.