В ЕС и Великобритании вступил запрет на продажу ментоловых сигарет

В странах Евросоюза и Великобритании с 20 мая вводится запрет на продажу ментоловых и любых других ароматизированных сигарет. Из продажи также исчезнут фильтры, бумага и капсулы, содержащие ароматизаторы и тонкие сигареты, сообщает Русская служба Би-би-си. Власти рассчитывают, что новая мера поможет сократить число молодых курильщиков.

Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято ещё в 2014 году директивой ЕС.

Ментол впервые начали добавлять в сигаретные фильтры 20-х годах прошлого века. Производители утверждали, что такие сигареты более безопасны для здоровья курильщиков. Именно по этой причине, согласно исследованиям, они пользуются большей популярностью у молодёжи.

Врачи же заявляют, что по своему воздействию на организм сигареты с различными вкусами никак не отличаются от обычных и так же способствуют развитию рака и заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, курильщики часто вдыхают замаскированный запахом ментола дым более глубоко и дольше задерживают его в лёгких. У курильщиков ароматизированных сигарет больше шансов выработать привычку и стать зависимым от никотина, чем у тех, кто пробует сигареты без вкусовых добавок, отмечают эксперты.

Согласно опросу американской исследовательской компании среди людей, которые хотели бы бросить курить, не смогли расстаться с этой привычкой 69 процентов любителей ментоловых сигарет, среди курящих сигареты без добавок - таких 54 процента.

Табачные компании Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco пытались оспорить запрет на ментоловые сигареты, но проиграли в суде.

Против закона, по данным СМИ, выступают испанцы. Ментоловые сигареты - регулярно или изредка - покупают около 350 тысяч испанцев. Правительство Испании с 20 мая приравнивает продажу ментоловых сигарет к серьезному преступлению - нарушителям грозит штраф до 10 тысяч евро, сообщает Би-би-си.