Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о COVID-19

На Сахалине суд оштрафовал на 300 тысяч рублей местного жителя за публичное распространение недостоверной информации о том, что в пассажирском самолёте не были приняты эффективные меры борьбы с коронавирусом. Об это сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По информации ведомства, 27 апреля один из пассажиров авиарейса Бангкок–Шанхай–Южно-Сахалинск во время стоянки самолета в пункте назначения записал на мобильный телефон комментарий о том, что пассажиров обеспечили средствами индивидуальной защиты уже после прилёта в Южно-Сахалинск. После этого пассажир распространил видеозапись в одном из мессенджеров.

В Генпрокуратуре утверждают, что сведения оказались недостоверными, поскольку в аэропорту Бангкока сотрудники "Авиакомпании Аврора" выдали пассажирам средствами индивидуальной защиты, в том числе защитные комбинезоны. В сообщении отмечается, что обвиняемый полностью признал вину и удалил видеозапись из интернета.