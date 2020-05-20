Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни по Zoom

Верховный суд Сингапура приговорил к смертной казни через повешение наркоторговца из Малайзии в ходе онлайн-заседания в мессенджере Zoom, передаёт агентство Reuters.

37-летний малазиец был обвинён в планировании поставки 28 граммов героина в Сингапур в 2011 году. Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Ранее смертный приговор через видеосвязь вынес суд в Нигерии, напоминает Reuters. Агентство отмечает, что такая практика критикуется со стороны правозащитных групп. Применение смертной казни в Сингапуре по своей природе жестоко и бесчеловечно, а использование дистанционных технологий делает его таким ещё больше, — заявил The Guardian заместитель директора азиатского направления Human Rights Watch Фил Робертсон.