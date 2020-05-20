"Поставил крест на карьере". Соцсети о беседе Гордона с Гиркиным

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с бывшим командиром вооруженных отрядов Донбасса Игорем Стрелковым (Гиркина). Беседа по Скайпу продлилась почти четыре часа; в ней Стрелков, в частности, признался, что по его приказу расстреливали украинцев (в том числе и ополченцев ДНР) и что на нем косвенно лежит ответственность за сбитый Боинг. О Путине Стрелков сказал, что тот "хуже, чем преступник", а Суркова охарактеризовал как "конченого мерзавца". ​Краткий пересказ ключевых моментов публикует и Медуза.

Интервью со Стрелковым для Гордона - уже вторая подряд скандальная беседа с деятелями "Русской весны": незадолго до того он поговорил с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской, что возмутило многих проукраинских блогеров, обвинивших журналиста в том, что тот дает голос "коллаборантам". После того, как Гордон пригласил в программу Гиркина, многие окончательно утвердились в подозрении, что ​журналист обслуживает интересы пророссийских групп.

Аркадий Бабченко

Года два назад Виталий Портников, сравнивая ситуацию в Приднестровье и на Донбассе, привел сказанную ему молдавским чиновником фразу: "Мы сами не заметили, как начали с ними разговаривать".

Так вот, вчера Украина начала "с ними разговаривать".

И абсолютно, совершенно не важно, что сказал Гиркин. А не сказал он, кстати, совершенно ничего. Что бы он ни сказал, забудется через три дня. А вот его присутствие в украинском медиапространстве - факт уже состоявшийся.

Дальше - вопрос только привыкания.

И вы сами не заметите, как начнете с ними разговаривать.

Сначала жечь файеры и закидывать яйцами, потом отторгать, потом спорить и опровергать, потом махнуть рукой.

Как общество уже махнуло рукой на концерты всяких пропутинских россиян. Которые уже совсем не вызывают не то, что общественного резонанса - внимания. Все, привыкли.

Типичное окно Овертона.

Вот просто эталоннейшее.

Кстати, если вы обсуждаете ЧТО сказал Гиркин в этом интервью - вы уже в этом окне. На ступени «опровергаете». Обсуждать можно - нужно, необходимо - саму ситуацию, сам факт появления убийцы и террориста в информационном пространстве Украины, но не более того.

Сергей Мищенко

Няшмяш и гиркин-стрелков дают интервью украинскому журналисту...

Интересно начинается избирательная компания местных ветвей власти в Украине.

Что так будет, стало понятно ещё после голубана на трибуне ВР и партии шария в избирательных списках.

И не надо тут ляля про стандарты журналистики. Поищите интервью СНН, ВВС или Голосу Америки с лидерами Талибана после 11 сентября.

Для того чтобы брать интервью у сепаров для начала их надо как минимум взять в плен и осудить. Иначе это просто пропаганда сепаратизма.

Константин Скоркин

Жаль, что Гордон не спросил Гиркина про свою предыдущую собеседницу - я смотрел интервью Стрелкова крымской блогерше, где он утверждал, что Поклонская - любовница думского вайнштейна Слуцкого. Так была бы проведена незатейливая линия от Гордона, помощника спецслужб, к "Бульвару Гордона". Столько проговорили и столько за кадром осталось!

Пророссийские блогеры ничего криминального в интервью не видят.

Платон Беседин

Меня удручает вся эта истеричная агрессия и агрессивная истерия вокруг интервью Стрелкова Гордону. И повторю ровно то, что сказал вчера: 6 лет назад подобная беседа могла бы если не остановить войну, то хотя бы сделать её не столь кровавой.

Я понимаю, что и у Гордона, и у Стрелкова были свои меркантильные причины затеять эту беседу. Понимаю я и то, что легче всего маркировать людей, вешая на них ярлык «враг», «сепаратист», «укр» и т. д.

Но я был, есть и буду за любой диалог в любой форме между любыми людьми. Я был, есть и буду за разную информацию, за свободу слова. И я знаю, как человек, не раз приезжавший на Донбасс во время войны, что кровь, которая льётся там, льётся в том числе (а, может, и главным образом) из-за того, что порядочные люди в своё время молчали, а мерзавцы балаболили без устали, красуясь для дальнейшей карьеры.

Дмитрий Терешков

Реакция на интервью Гиркина Гордону - это про украинский комплекс неполноценности. Если Поклонская и Гиркин опасны, потому что подрасскажут <ерунды> и засорят мозг, значит, ты не шибко умный. Значит <мочишься в штаны> от россказней мультяшного прокурора и бравого солдата. А если дело не в тебе, а в той "куче <идиотов>", из которой состоит Украина, которые послушают интервью, зомбируются и пойдут русский мир прославлять, то тут комплекс превосходства налицо. Который, если глубже копнуть, все равно ведь про неполноценность.

Право Дмитрия Гордона на то, чтобы беседовать со всеми, кто интересен ему и может быть интересен его аудитории - неотъемлемое право журналиста, считают в том числе и многие украинские блогеры.

Сергей Лойко

ВОЙНА С КЕМ?

Еще раз по поводу интервью Дмитрий Гордон с Гиркиным.

Те, кто считают, что у террористов нельзя брать интервью (хотя разговоры с террористами порой могут спасти жизни), должны решить для себя, с кем воюет Украина, с отдельными независимыми террористами или с Россией.

Гиркин, на мой взгляд, был частью плана, он выполнял приказы, он не был сам по себе. Если вы не против интервью с Путиным, а уважаемые украинские журналисты всегода задают ему вопросы во время больших пресс-конференции, то Путин как раз тот человек, который отдавал приказы Гиркину.

Поэтому интервью с ним может помочь собрать новые доказательства об участии государства Россия в этой войне.

Гиркин сейчас делает всё, чтобы изобразить из себя "вольного стрелка". Долг журналиста изобличить его в этом.

Хуже от такого интервью в любом случае никому не будет. А новые детали об участии России могут нарисоваться.

Если бы можно было взять интервью у дьявола, вельзевула, то любой, уважающий себя журналист должен был бы это сделать.

Это наша РАБОТА. Кто этого не понимает, тот не понимает, что такое журналистика.

Поднимать по этому поводу "срач" (любимое занятие украинской "общественности") - это в очередной раз смешивать холодное с квадратным.

Но Украина сегодня - это уникальная страна, в том смысле, что здесь основное занятие вовлеченной в политическую жизнь общественности - это не поиск решений насущных проблем, а перманентный срач всех со всеми по любому поводу.

Поэтому и реформы не идут, так как некому ими заниматься. Все заинтересованные лица заняты непрекращающейся ни на минуту битвой остроконечников с тупоконечниками.

Наблюдая не первый год политическую жизнь Украины изнутри, не могу отделаться от ощущения, что постоянно перечитываю страницы бессмертного Джонатана Свифта.

Но это уже другая, более широкая и животрепещущая всеми фибрами тема.

Наташа Влащенко

Считаю, что эти бесконечные прения на тему, имеет ли право журналист брать у кого- то там интервью - бесконечно отсталыми, провинциальными и тупыми

Имеет.

В тысячный раз повторяю: медиа- не доска почета

Дорогие активисты всех мастей ( от политики, грантоедов, журналистики и пр) , ваши попытки втиснуть жизнь общества в нужный вам формат- обречены

Попытки диктовать всем правила - это и есть тот самый совок, которым вы так любите жонглировать. Там тоже приглашали в телевизор только парторгов и передовых доярок. Довлатов писал об этом много и ярко.

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Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный добросовестный и компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами: "Будущее покажет".

Наконец я ему сказал:

— Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, черт возьми, но будь смелее.

Гуревич сказал:

— Постараюсь.

Теперь его обзоры заканчивались словами: "Поживем — увидим".

("Ремесло")

Другие отмечают недостатки интервью.

Слава Рабинович

Интервью Гиркина Гордону – тот ещё трэш. И опять встаёт дилемма: давать ли трибуну убийцам и террористам. Но я хочу отметить три момента, не связанные с этой дилеммой.

Первый – Гиркин, возможно, не так уж много говорит неправды, потому что на некоторые вопросы отвечает, типа, «не буду комментировать». Но если и не единственный, то точно главный его <обман> состоит в том, что это он, якобы, только с кучкой добровольцев, туда поехал, и начал войну, а больше никого не было.

А ведь мы-то уже все доподлинно знаем, как это было, и знаем, что это – <обман>.

Поэтому одна из целей Гиркина – отмазывать Путина. И поэтому он и вышел на экран, не правда ли? Возможно, эта серия – из двух интервью, одно за другим, Поклонской и Гиркина – и согласована между Кремлём, Поклонской, Гиркиным и Гордоном? И чей тогда Гордон агент – СБУ ли, как он пытается себя величать?

Второй момент. Это когда Гордон пытается задавать вопросы Гиркину насчёт Боинга, и тот отвечает, что ничего не будет говорить по этому поводу, за исключением того, что «ополчение Боинг не сбивало». И Гордон пляшет вокруг да около, натыкаясь на бетонную стену – Гиркин отказывается отвечать далее на эту тему, в нескольких местах интервью. Что может спросить нормальный человек, даже не журналист, получив такой ответ от Гиркина? Ну, смотря и слушая эти пассажи, лично я всё время думал – ну вот, сейчас же Гордон задаст ему этот вопрос, не правда ли? Вопрос, который я ждал от Гордона, и не дождался, звучал бы так: «Игорь Иванович, вы и сейчас говорите, и говорили ранее, что ополчение Боинг не сбивало. Хорошо, допустим, что это так. Так кто же тогда сбил Боинг?».

Ну не логично ли задать такой вопрос? И посмотреть, послушать, какой будет ответ? А почему не задали, уважаемый Дмитрий Ильич? Вместо этого вы разрешили Гиркину петь старую путинскую песню о том, что Боинг сбили те, кому это было более всего выгодно – т.е. украинцы. Просто потому, что России сбивать его было невыгодно. И это был его, Гиркина, поток сознания, или, вернее, подсознания – потому что он копировал «Путину была невыгодна смерть Политковской», «Путину было невыгодно убийство Немцова», и так далее. А почему было не спросить, сформулировав вопрос так, как я это сделал выше, в ответ на его мантру «ополчение Боинг не сбивало»? Так скорее всего, и не сбивало – сбивали кадровые российские военные, не так ли?

И третий момент. Но это – уже не к Дмитрию Гордону, и даже не к Гиркину. Вопрос ниже получается… риторическим…

Вообще-то, Гиркин открыто говорит о том, что убивал людей. Разве это не основание для немедленного возбуждения уголовных дел против Гиркина в РФ?

Антон Наумлюк

Ничего, по большому счету, нового Игорь Гиркин не сказал. Про гибель Владимира Рыбака в Славянске, в том числе. Я ждал вопросов о суде по убийству экипажа и пассажиров MH17, хотя и там, ожидаемо оказалась пустота.

Так получилось, что мы в последнее время довольно много обсуждаем, где проходит граница между журналистикой и предоставлением публичной площадки. Для себя я, если очень упрощенно, сформулировал примерно так: задавать вопросы мы обязаны всем, публиковать ответы — нет. Потому что часто ответ — это не информация, которую мы должны донести для лучшего понимания происходящего, а позиция/комментарий/мнение. Которые мы доносить в общем-то не обязаны, если они не социально-значимы и от них не зависит та же реальность. Вопросы про суд по MH17, начиная от событий июля 2014 года (о которых отказался говорить, но при этом заявил, что в 2014-м не вел ВКонтакте и запись там не его), прослушки его разговоров с Сергеем Аксеновым (факт которых он подтвердил), заканчивая позицией в отношении обвинения (повторился), историей, как следствие пыталось известить его о начале процесса (фактически, подтвердил, что о суде информирован — это важно) и почему он, в отличие от Олега Пулатова не представляет свою позицию в суде, если уж отрицает участие «ополчения» в атаке на боинг, — ну вот, наверное, единственная актуальная тема для интервью в размере 20 минут. Остальное — предоставление площадки для мнения, которое, если честно, совсем не важно.

Ну и, видимо, это какая-то новая форма интервью, когда ты предупреждаешь спикера, что вот сейчас будешь задавать вопросы, но при этом постоянно добавляешь: но вы, конечно, можете не отвечать.

«Проехали, — говорит Гордон в ответ на отказ отвечать на вопросы про боинг. — Таааак, я тогда пропускаю все вопросы».

Олеся Яхно

У меня вопрос, почему именно сейчас стали интересны (с журналистской точки зрения, как утверждает интервьюер) эти персонажи - Поклонская, Гиркин и дальше, видимо, другие? Почему не год или не два назад? Просто потому, что тогда это даже представить было невозможно, в силу очень чёткой и понятной позиции украинской власти? Ведь эти люди (Поклонская и Гиркин - так точно) даже в России сейчас никому неинтересны, и ни на что не влияют. В недалёком прошлом они - один из инструментов, который использовала российская власть для аннексии Крыма и войны на Донбасса, и как исполнители, вместе с заказчиками, должны нести ответственность. Какой смысл в том, чтобы пытаться их понять? Чтобы что? И чем они могут быть интересны, кроме воспроизведения пропагандистских штампов или озвучивания давно известных фактов - одна (Поклонская) под гламурный образ, а второй (Гиркин) - в образе охранителя такого? Может, я, конечно, чего-то не понимаю или не знаю (допускаю и это), и есть некая специальная (не личная) задача (типа, допрос). И если пойму/узнаю, то поменяю свою позицию, и скажу, что «да, правильно», а я заблуждалась. Но пока версия, что эти люди интересны с журналистской точки зрения, меня лично не убеждает. И мне искренне хочется понять, в чем смысл?

В то же время для многих публикация интервью все же стала поводом обсудить личность Гиркина, а не личность интервьюера.

Габриэль Суперфин

посмотрел интервью с Гиркиным. Ни брезгливости, ни ненависти не вызывает. Ни чувства гадливости, как к Сечину.

Алина Витухновская

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

В интервью Гордону Гиркин предстает этаким полезным идиотом. Исторический инициативник, при этом, якобы, взятый в ФСБ по рекомендации! Реконструктор, фетишист (а фетишизм всегда есть форма сексуальной девиации). Представьте себе, эта толпа ряженых "русскомировцев", шагнувших с медведями и свастичными балалайками прямо в море крови и трупов, буквально перевернули одну седьмую часть суши, которая их усилиями попала из 21-ого века прямиком в 19-ый, а то и 18-ый.

Гиркин лжет, рассказывая "боевую легенду", в рамках которой он чуть ли не один с горсткой бойцов (уже списанных в утиль соратников), практически "с одним автоматом на троих" захватил Славянск и беспрепятственно покинул его, прячась в колонне гражданского транспорта. Последнее, впрочем, вполне может быть правдой.

Миссия Гиркина на данный момент — вызвать огонь на себя, буквально, создавая прикрытие всей российской власти, которая использовала регулярные войска в ходе войны на Востоке Украины и в Крыму.

При становящемся все более вероятным негативном исходе расследования по поводу сбитого "Боинга", Гиркин станет первым обвиняемым для Гаагского суда. Следом за ним подтянут остальных клоунов, стряпчих кровавого "русскомирного" проекта, в том числе из пропагандистской обоймы. Поэтому стоит пожелать крепкого здоровья Захару Прилепину и Сергею Шаргунову, им же еще пожизненное сидеть. Так что Константин Крылов еще легко отделался.

Владимир Осетинский

Я таки посмотрел кусок интервью с этим осьминогом, сколько хватило сил. Конечно, полный …ец. О Гордоне говорить неинтересно, никогда ничего другого от него и не ожидал. Если кто-то испытывал к этому персонажу какое-то уважение, это их проблемы.

Мне сейчас другое любопытно. В том фрагменте, что я видел, Гиркин говорит, что Путин, не решившийся на масштабную операцию, оказался мелким доном Рэбой. Вдруг стало очевидно, что себя он явно мыслит Руматой Эсторским, благородным воином, пришедшим сражаться с тьмой. Вот так хорошие книжки могут дать модель для самопонимания совершенным шакалам.

Проблема давно известная, и книжка, понятно, не виновата. Но знали бы бедные Стругацкие…

Антон Мырзин

Стало отчётливо слышно как зашуршали докладные записки по секретным ведомствам. Вчерашних ряженых ура-патриотов, по давней советской традиции, снова будут делать крайними. "Товарищ Путин, произошла большая ошибка!" - словно бы уже читается в их глазах.

Дима Ухлин

Пореченков, Охлобыстин, Бояков, имя им легион - сколько же у нас мразей в якобы "художественной среде"

Александр Сурков

Смотрю интервью.

Гиркин - откровенно больной человек. Он живет в каком-то придуманном мире. У многих "реконструкторов" встречается такой синдром, когда он сам искренне верит в то что несет.

Именно поэтому его и попользовали в 14-м. российские спецслужбы - это совершенно очевидно, когда его слушаешь.

Но Гордон, подхихикивающий и местами поддакивающий - просто гнусен.

В Киеве радикальные активисты забросали офис журналиста яйцами. После этого Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение с пояснением своей позиции, в котором заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были взяты в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Часть аудитории Гордону удалось убедить в том, что он все делает правильно.

Виталий Оплачко

Я смотрел на ютубе интервью Гордона и с Натальей Поклонской, и с Игорем Гиркиным. Про первое сказать нечего- в интеллектуальном плане Поклонская у меня интереса не вызывает. Совсем другое дело Гиркин/Стрелков. Это умный, идейно убежденный враг. И не только из-за его участия в преступлениях против украинского народа. Не только из-за его имперского сознания, которое, к сожалению, присуще и более цивилизованным людям в России. Для меня он враг с точки зрения, простите за пафос, исповедуемого мной принципа гуманизма. Для него идея выше человека, пожалуй, выше человечества. Этакий реликт, легко миксирующий Ницше, Ильина и, конечно, Дугина. Я б не смог привести в исполнение самый справедливый, мной признанный справедливым, приговор.Гиркин, не теряя самообладания, перечисляет жертв своих решений и лично им убитых людей. Гиркин- антипод, поэтому никакой содержательной беседы у меня с ним быть не могло бы. Для меня он абсолютное зло.

Теперь о наших наиболее известных журналистах - Портникове, Гордоне. Оставляем в стороне мелочевку вроде Пальчевского или нашего одесского Спивака. Для меня все они представляются очевидной обслугой различных политических кланов. Что косвенно подтвердил в своем ночном «экстренном сообщении» и сам Гордон. Оказывается, его беседы с врагами Украины одобрены и в СБУ, и в ГПУ.

Я-то со своей колокольни считаю, что у настоящего журналиста не может быть никаких ограничений, кроме этических, ни в выборе тем, ни в окрасе собеседников. Поэтому истерика, развязанная сторонниками Порошенко против Д.Гордона, мне кажется вполне забавной, если не сказать глупой.

Однако многие увидели в сотрудничестве журналиста со спецслужбами скорее повод для беспокойства или критики.

Алексей Нарышкин

Умный, идейный романтик-убийца с мечтами о русском мире, трезво оценивающий нынешнее политическое состояние России и Путина в нем. Таким у Дмитрия Гордона вышел в почти четырёхчасовом интервью Игорь Гиркин-Стрелков. Слушать это тяжело, даже задремал.

Мысленно заступался за ведущего, ведь такого гостя, кто бы что ни говорил, пропускать нельзя.

Все было хорошо, пока Гордон уже после этого разговора не вышел объясниться. Оказалось, это было не просто интервью, это такой специальный формат, допрос, по вопросам, составленным с украинскими спецслужбами. Ответы и Стрелкова, и Поклонской отправятся в Гаагу, как показания по делу об аннексии Крыма.

Мне и многим комментаторам, которых читаю, все это напомнило дерзкое убийство Бабченко с последующим воскрешением. Гордон зашкварился сейчас не меньше. Не могу себе представить, как ФСБ внезапно выступит продюсером интервью с кем-угодно для меня. Допустим, я буду как обычно задавать вопросы, а с разрешения и под колпаком спецслужб - это точно будет журналистика?

За здоровье Гордона теперь переживаю. Грохнут, покалечат, сольют. Гоню эти мысли. Он - круто делает интервью, берет измором, надеюсь, ещё увижу его работы.

Ксения Ларина

Дмитрий Гордон после записи интервью с Поклонской и Гиркиным подвергся в Украине вполне объяснимому общественному осуждению. За общественным осуждением обычно следует уличная расправа или угроза. Не дожидаясь ее, Гордон сделал заявление для прессы, в котором он объяснил, что действовал по заданию спецслужб Украины, а флешки с интервью Поклонской и Гиркина уже находятся в Гааге. Журналист потребовал извинений от всех, кто его клеймил и оскорблял. И предложил всем хулителям обратиться в СБУ. И чуть ли не произнёс в кадре ожидаемое «Служу Украине!»

Я не знаю, какое звание у Гордона, но значит ли это, что все предыдущие интервью он тоже брал по заданию спецслужб?

Как-то не по себе мне от этого признания , не по себе от той гордости, с которой вот уже второй известный журналист в Украине сообщает миру о своём сотрудничестве со спецслужбами.

Не бывает священной и достойной службы на спецслужбы, не верю. Каждый должен заниматься своим делом . Спецслужбы - разоблачать террористов и шпионов. Журналисты - сообщать миру о подвигах и провалах спецслужб. А когда журналисты работают на спецслужбы они уже не журналисты, а агенты. И сомневаюсь, достойное ли это звание. Потому что агент - это навсегда, и обратной дороги нет.

Впрочем, мб я ошибаюсь ? И есть примеры героического сотрудничества журналистов со спецслужбами?

Виктор Шендерович

Мои пять копеек в коллизию Гордон – Стрелков.

Журналист может брать интервью хоть у Гитлера, – и это большая журналистская удача, если удается договориться о таком интервью, остается только завидовать.

Чего журналист НЕ имеет права? Он не имеет права на общие с Гитлером интересы и идеалы (в этом случае он становится пресс-службой Гитлера или его пиар-агентом). Он не должен пить с ним пиво в свободное время, фотографироваться в обнимку, кичиться знакомством и набивать себе цену своими возможностями в связи с таким знакомством…

А должен, как проктолог, вымыть руки после приема и аккуратно заполнить медицинскую карту, ни в чем не соврав. Единственное, но очень важное, отличие – по роду своей работы он как раз не имеет права хранить чужие тайны, открывшиеся в результате такого разговора. Это - общественно важное знание, а его работа – увеличивать количество такого знания.

Чего еще не должен журналист?

Иметь дело со спецслужбами.

Спецслужбы, разумеется, могут (и должны) использовать любую информацию, полученную кем угодно и как угодно, - но журналист, идущий на интервью по заданию спецслужб, автоматически выводит себя из разряда журналистов в разряд агентов.

А на содержании или на энтузиазме – это уже второй вопрос.

Смешной вырисовывается парадокс: Гордон сейчас оправдывается за то, в чем он совершенно прав! И, оправдываясь, ужасно подставляется.

UPD. Важное уточнение по результатам переписки с коллегами. "Иметь дело со спецслужбами" - моя неточная формулировка. Журналист, разумеется, может иметь дело со спецслужбами ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, в рамках своей расследовательской или исследовательской работы. Хоть с Гитлером, опять-таки )). Не зазорно иметь дело со спецслужбами и для сохранения своей жизни и здоровья в криминальной среде.

Но журналисту не следует выполнять задания спецслужб - ну, или выполнять, но сняв бейджик "ПРЕССА".

Василий Уткин

В словах Гордона важно не то, что он рассказал, что вопросы писались в СБУ. Это вообще неважно, где они писались. Я-то думаю, что классный журналист в любом случае спрашивает лучше, чем следак.

Дело в том, что он этим оправдывается перед публикой.

Вообще говоря, материал, вышедший в эфир, как-то специально никуда отправлять уже не надо. Он уже отправлен - и в Гаагу, и в шарагу одновременно. Ютьюб виден везде.

И содержательно в нем ничего не меняется от того, кто писал вопросы. Важно, что отвечали Поклонская и Гиркин.

Прикольно, что он этим оправдывается перед публикой.

Ладно бы опасность. От такой опасности - максимум хулиганка - частная охрана защитит, человек он состоятельный. Если не частная - та же спецслужебная, устанавливать ее через публичную декларацию совершенно не обязательно, это делу не помогает.

То есть перед украинской публикой можно оправдаться, в понимании Гордона, выполнением указания СБУ.

Хм.

Что сказать, я другой такой страны не знаю.))

Но дело не в стране, конечно, и не в публике. Дело в самом журналисте и его представлениях о ценном. Вот это удивительно, конечно.

Кстати, если говорить серьезно, интервью не может быть показаниями. Потому, что на интервью не возбраняется лгать. Там не предупреждают под запись об ответственности за дачу ложных показаний.

Но существенно, повторюсь, лишь одно. Журналист считает наилучшим объяснением своей работы не общественную значимость ответов, не тем, что врага в лицо надо знать, и не другими основами самой профессии. Что делают журналисты, скажем, Би-Би-Си, когда рассказывают, например, о талибах; и даже НЕ делают, потому что их не спрашивают. Это очевидно, это и есть работа.

А Гордон считает.

Оправдывает профессию тем, что лежит за ее пределами и в 9 случаях из 10 ей противопоставлено, а десятый случай - слепое совпадение.

Так это глупость. И ее частный подвид - солипсизм.

Андрей Макаревич

А интересно - он не понимает, что своим признанием (правда, нет - неважно!) он поставил крест на своей карьере журналиста?

Константин Мильчин

Все-таки их Гордон гораздо хуже нашего Гордона, а ведь, казалось бы, куда уж хуже

Слова Дмитрия Гордона "Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе" в соцсетях стали поводом для насмешек.

Елена Скачко

Гордон, Поклонская, Гиркин, спецслужбы, флешка, Гаага, активисты, угрозы, подвиг, суд, герой нашего времени.

Попкорн, друзья, попкорн.

Просто у господина Гордона 996 тысяч подписчиков на ютуб. А ему нужен миллион.

Ему мало быть просто миллионером.

Ему нужно еще непременно стать ютуб-миллионером.

И ради этого он возьмет интервью хоть у Мефистофиля, хоть у Гарри Поттера, хоть у духа Ленина.

Ради этого он отправит флешку хоть в туманность Андромеды, хоть в Шаолинь, где ее вряд ли заметят, как и в Гааге, хоть в ваш почтовый ящик.

Ради этого к его офису придут хоть белые, хоть красные, хоть зеленые.

Потому что миллион в ютуб - это деньги, это влияние, это политика.

Немного занудства, друзья мои!

Журналистика - это сбор, обработка и передача информации. И это главная ее цель.

Все остальные цели - от лукавого.

Не бывает белой, красной и желтой журналистики.

Белыми или черными бывают заказчики.

Желтой бывает пресса.

А исполнители бывают хамелеонами.

А еще бывает три в одном.

А журналистика она или журналистика или не журналистика.

А еще есть попкорн.

Вкусно, но вредно.

И если вам это не нравится, то есть только один путь: не поддерживать это.

Не читать, не смотреть, не лайкать, не обсуждать, не вестись, не тратить энергию.

Потому что ваше внимание - это вклад в миллион.

Тот самый, который не пахнет.

Если много пить даже приличного алкоголя и бесконечно курить, пусть даже сигары по цене королевских подвесок, все равно вкусовые рецепторы теряют чувствительность.

Нужно сохранять вкус любой ценой.

Вкус к хорошему тексту, к доброй идее, к полноценной жизни.

Не ешьте попкорн.

Он набивает желудок.

Но ничем не радует голову.

Это так важно сохранить себя.

Многие в шутку предполагали, что следующим героем Дмитрия Гордона может стать Виктор Янукович. Но шутка может оказаться слишком близко к правде.

Ирина Ромалийская

А теперь Дмитрий Гордон, видимо, уже договорился на интервью с бежавшим в Россию бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Осуждённым, кстати, в Украине за государственную измену - за то, что официально попросил Путина ввести войска.

Я отсидела практически все заседания на деле о госизмене Януковича. И несколько лет прошу интервью с ним. Виталий Сердюк не даст соврать. Но - нет. А Гордону, похоже, даст.

Гордон заявил: "Мне кажется, что Виктор Федорович Янукович очень хочет дать мне интервью. О чем у меня есть косвенные подтверждения и доказательства и я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным". Пишет Цензор ((ссылка в первом коменте)).

Ну, и Гордон считает Януковича жертвой. "Я думаю, что Виктор Янукович - жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации и я хотел бы с ним об этом поговорить".

Я, видимо, не "лучиста душой" и не "трублю как горнист".