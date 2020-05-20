Производитель ИВЛ заявил о кампании по дискредитации предприятия

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), на одном из заводов которого были произведены аппараты искусственной вентиляции лёгких "Авента-М", заявил о массированной кампании по дискредитации предприятия.

Аппараты "Авента-М" использовались в московской и петербургской больницах, где в результате пожаров 9 и 12 мая, погибли семь человек, в том числе пациенты с коронавирусной инфекцией. Вероятной причиной пожаров считают воспламенение аппаратов ИВЛ "Авента-М". После произошедшего Росздравнадзор приостановил обращение техники, выпущенной позднее 1 апреля.

В концерне КРЭТ сейчас заявляют, что на фоне недавней трагедии в двух больницах развёрнута массированная информационная кампания, цель которой – дискредитировать корпорацию "Ростех", входящий в неё КРЭТ, "Уральский приборный завод", который производит "Авенту-М", и в целом российскую промышленность. В ходе этой информационной компании используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики, подчеркивают в концерне.

В сообщении КРЭТа также говорится, что были случаи подкупа сотрудников, которых за вознаграждение просили дать разоблачающие интервью. Все факты, как утверждается, были должным образом зафиксированы.

18 мая стало известно, что на "Уральском приборном заводе" второй раз за две недели сменилось руководство.

Аппараты "Авента-М", помимо российских больниц, в прошлом месяце были поставлены в США для помощи больным COVID-19. После случаев воспламенения аппаратов в Москве и Петербурге Соединённые Штаты заявили, что пока не будут использовать это оборудование.