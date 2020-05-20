Лидера "Левого фронта" задержали на пикете у правительства

Полицейские в Москве задержали лидера движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и еще двоих активистов во время пикета возле здания правительства. По словам Удальцова, он стоял в стороне от места проведения акции и разговаривал с журналистами.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы за нарушение режима самоизоляции в Москве и отпустили. Рассмотрение дел назначено на 3 июня. Удальцов утверждает, что у него был с собой пропуск.

Представители "Левого фронта" проводили пикеты под лозунгом "Требуем реальной поддержки населения в кризис". Они требовали объявить кредитные амнистии и увеличить пособие по безработице до 25 тысяч рублей.