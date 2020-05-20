Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Лидера "Левого фронта" задержали на пикете у правительства

Сергей Удальцов

Полицейские в Москве задержали лидера движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и еще двоих активистов во время пикета возле здания правительства. По словам Удальцова, он стоял в стороне от места проведения акции и разговаривал с журналистами.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы за нарушение режима самоизоляции в Москве и отпустили. Рассмотрение дел назначено на 3 июня. Удальцов утверждает, что у него был с собой пропуск.

Представители "Левого фронта" проводили пикеты под лозунгом "Требуем реальной поддержки населения в кризис". Они требовали объявить кредитные амнистии и увеличить пособие по безработице до 25 тысяч рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG