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На фельдшера из Кинешмы завели дело о фейках о коронавирусе. ВИДЕО

Сергей Веселков

На фельдшера станции скорой помощи из города Кинешма Ивановской области Сергея Веселкова завели административное дело по статье о распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщат "Открытая Россия".

В определении полиции говорится, что Веселков обратился в "Открытую Россию" с просьбой организовать пожертвования для приобретения средств индивидуальной защиты для медиков центральной районной больницы Кинешмы. Видео разошлось в интернете.

Определение полиции для Сергея Веселкова
Определение полиции для Сергея Веселкова

Активисты закупили для врачей 70 защитных костюмов и 30 респираторов на сумму 97 тысяч рублей. "Открытая Россия" в своём сообщении отмечает, что продолжит сбор пожертвований на закупку защитных средств для врачей из нескольких городов Подмосковья и станции скорой помощи в Кинешме.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение ложных сведений о коронавирусе. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы. По обвинению в распространении фейков людей привлекают и к административной ответственности, в том числе за сообщения о нехватке средств защиты или медицинского оборудования.

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