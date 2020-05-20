На фельдшера из Кинешмы завели дело о фейках о коронавирусе. ВИДЕО

На фельдшера станции скорой помощи из города Кинешма Ивановской области Сергея Веселкова завели административное дело по статье о распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщат "Открытая Россия".

В определении полиции говорится, что Веселков обратился в "Открытую Россию" с просьбой организовать пожертвования для приобретения средств индивидуальной защиты для медиков центральной районной больницы Кинешмы. Видео разошлось в интернете.

Активисты закупили для врачей 70 защитных костюмов и 30 респираторов на сумму 97 тысяч рублей. "Открытая Россия" в своём сообщении отмечает, что продолжит сбор пожертвований на закупку защитных средств для врачей из нескольких городов Подмосковья и станции скорой помощи в Кинешме.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение ложных сведений о коронавирусе. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы. По обвинению в распространении фейков людей привлекают и к административной ответственности, в том числе за сообщения о нехватке средств защиты или медицинского оборудования.