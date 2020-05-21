Строитель дока для "Адмирала Кузнецова" пожаловался в прокуратуру

Компания "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.), которая строит сухой док в Мурманске для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", пожаловалась в Генпрокуратуру и Совет безопасности на заказчиков стройки — Центр судоремонта "Звездочка" и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Об этом сообщает РБК.

В обращениях владельца И.И.С. Глеба Евтушенко говорится, что центр "Звездочка" заплатил только 2,6 миллиардов рублей из семи миллиардов аванса и не оплатил фактически выполненные работы стоимостью около 800 миллионов рублей. Кроме того, "Звездочка" задержала предоставление проектно-сметной документации по первому этапу реконструкции более чем на полгода, а по второму — не прислала до сих пор. Без них работа заблокирована.

По словам Евтушенко, чтобы в июне 2021 года "Адмирал Кузнецов" смог встать в недостроенный док для установки донной арматуры, винтов и валов, работы по обоим этапам нужно было вести одновременно.

Теперь "Звездочка" планирует разорвать контракт с И.И.С., что сдвинет сроки постановки крейсера в док на 2022 или 2023 год. По мнению владельца И.И.С., это"нанесет финансовый ущерб и вред обороноспособности государства". В связи с этим Евтушенко попросил Генпрокуратуру проверить заказчика и стройку и запретить "Звездочке" расторгать контракт.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) виновным в срыве сроков называют самого подрядчика – компанию "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство". В ОСК сообщили, что работы оплачиваются своевременно, а документация на второй этап проходит согласование, пишет "Коммерсантъ".