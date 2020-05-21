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Росгвардия и МВД потратили 7,3 млрд руб. на спецсредства для митингов

С 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщается в докладе правозащитного проекта "Апология протеста". Авторы ссылаются на данные единой информационной системы в сфере госзакупок.

Больше всего средств - почти четыре с половиной миллиарда рублей - были потрачены на бронированные автомобили с гранатомёты для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и светозвуковыми боеприпасами, а также средства для разрушения баррикад. Полтора миллиарда рублей силовые ведомства потратили на электрошокеры, почти миллиард – на водомёты и распылители газа.

В большинстве закупок указано, что спецсредства приобретаются для "использования при пресечении массовых беспорядков на улице". В докладе "Апологии протеста" отмечается, что большая их часть по закону "О полиции" не может быть использована на ненасильственных акциях протеста. Кроме того, их применение может вызвать у пострадавших тромбоэмболию лёгочной артерии, острую почечную и сердечно-лёгочную недостаточности. В определённых случаях это может вызвать летальный исход.

  • Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. В частности, полицейским предлагается разрешить применение боевого оружия, если "задерживаемый совершил действия, которые можно расценить как угрозу нападения". Что это за действия – в законопроекте не сказано.
  • В случае принятия документа, сотрудники полиции не будут подлежать преследованию за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей.

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