Росгвардия и МВД потратили 7,3 млрд руб. на спецсредства для митингов

С 2015 года Росгвардия и МВД закупили спецсредства для разгона митингов на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей, сообщается в докладе правозащитного проекта "Апология протеста". Авторы ссылаются на данные единой информационной системы в сфере госзакупок.

Больше всего средств - почти четыре с половиной миллиарда рублей - были потрачены на бронированные автомобили с гранатомёты для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и светозвуковыми боеприпасами, а также средства для разрушения баррикад. Полтора миллиарда рублей силовые ведомства потратили на электрошокеры, почти миллиард – на водомёты и распылители газа.

В большинстве закупок указано, что спецсредства приобретаются для "использования при пресечении массовых беспорядков на улице". В докладе "Апологии протеста" отмечается, что большая их часть по закону "О полиции" не может быть использована на ненасильственных акциях протеста. Кроме того, их применение может вызвать у пострадавших тромбоэмболию лёгочной артерии, острую почечную и сердечно-лёгочную недостаточности. В определённых случаях это может вызвать летальный исход.