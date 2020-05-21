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Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемых по делу "Нового величия"

Суд по делу "Нового величия", Москва, 30 мая 2019 года

Мосгорсуд отклонил апелляции обвиняемых по делу "Нового величия", оставив их под арестом. Таким образом, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков как минимум до 17 августа будут находиться в СИЗО, а Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом.

Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора Руслана Д., который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора. Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания.

Двух предполагаемых членов сообщества, признавших вину, судили в особом порядке. Позднее Павел Ребровский, который получил 2,5 года заключения, отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением. Его приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Ещё один обвиняемый – Сергей Гаврилов – уехал на Украину во время рассмотрения дела, его объявили в розыск.

Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.

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