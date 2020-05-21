Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемых по делу "Нового величия"

Мосгорсуд отклонил апелляции обвиняемых по делу "Нового величия", оставив их под арестом. Таким образом, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков как минимум до 17 августа будут находиться в СИЗО, а Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин – под домашним арестом.

Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора Руслана Д., который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора. Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания.

Двух предполагаемых членов сообщества, признавших вину, судили в особом порядке. Позднее Павел Ребровский, который получил 2,5 года заключения, отказался от своих показаний, заявив, что дал их под давлением. Его приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Ещё один обвиняемый – Сергей Гаврилов – уехал на Украину во время рассмотрения дела, его объявили в розыск.

Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.