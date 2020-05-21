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Умер олимпийский чемпион сборной СССР по хоккею Александр Герасимов

Международных хоккейный турнир "Приз "Известий", Александр Герасимов (слева) и Моймир Божик

В Москве на 62-м году жизни умер олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею и семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Герасимов. О причине смерти не сообщается.

За свою карьеру в чемпионате страны Герасимов, игравший на позиции нападающего, забил 73 гола в 232 матчах. Олимпийским чемпионом он стал на турнире в югославском Сараево в 1984 году, проведя за сборную СССР 7 игр и забив 2 гола.

По окончании игровой карьеры Герасимов работал детским тренером в системе ЦСКА.

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