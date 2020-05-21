Путин предложил добавить в школьную программу патриотическое воспитание

Президент России предложил дополнить школьную программу обязательным патриотическим воспитанием. Соответствующий законопроект Владимир Путин внёс в Госдуму.
Документ предполагает изменения в федеральном законе "Об образовании". В частности, в определение воспитания детей добавят формирование чувства патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку.
"Медиазона" обращает внимание, что такая же формулировка о воспитании детей представлена в поправках в Конституцию.
Если закон будет принят, то школам предстоит разработать календарный план воспитательной работы.
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