Путин предложил добавить в школьную программу патриотическое воспитание

Президент России предложил дополнить школьную программу обязательным патриотическим воспитанием. Соответствующий законопроект Владимир Путин внёс в Госдуму.

Документ предполагает изменения в федеральном законе "Об образовании". В частности, в определение воспитания детей добавят формирование чувства патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку.

"Медиазона" обращает внимание, что такая же формулировка о воспитании детей представлена в поправках в Конституцию.

Если закон будет принят, то школам предстоит разработать календарный план воспитательной работы.