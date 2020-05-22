ФСИН обвинила телеканал France24 в провокации из-за сюжета о бунте

Федеральная служба исполнения наказаний по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно заявлению ведомства, речь идет о сюжете телеканала от 20 мая. В нем, в частности, говорится, что родственники и правозащитники уже больше месяца не могут попасть в колонию.
ФСИН утверждает, что репортаж французских журналистов основан на недостоверной информации от граждан, "заинтересованных в дестабилизации обстановки". "Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
ФСИН также заявила, что съемочную группу France 24 не пустили в колонию из-за коронавируса, а на вопросы журналистов были даны письменные ответы. При этом, как отмечает France 24, корреспондента телеканала "Россия 1" пропустили на территорию ИК, несмотря на коронавирус.
- Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Участники бунта записали видеообращение, пожаловавшись на регулярные издевательства и избиения.
- В результате бунта пострадали около 300 человек, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. Заключённые и их родные утверждают, что два человека погибли, ФСИН это отрицает. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
- До сих пор неизвестно местонахождение десятков заключённых, участвовавших в бунте.
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