ФСИН обвинила телеканал France24 в провокации из-за сюжета о бунте

Федеральная служба исполнения наказаний по Иркутской области обвинила французский телеканал France24 в попытке дестабилизировать ситуацию в России из-за сюжета о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о сюжете телеканала от 20 мая. В нем, в частности, говорится, что родственники и правозащитники уже больше месяца не могут попасть в колонию.

ФСИН утверждает, что репортаж французских журналистов основан на недостоверной информации от граждан, "заинтересованных в дестабилизации обстановки". "Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФСИН также заявила, что съемочную группу France 24 не пустили в колонию из-за коронавируса, а на вопросы журналистов были даны письменные ответы. При этом, как отмечает France 24, корреспондента телеканала "Россия 1" пропустили на территорию ИК, несмотря на коронавирус.