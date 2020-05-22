Сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашогги простили его убийц

Сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого убили осенью 2018 года в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом от имени семьи написал в твиттере его сын Салах.
В заявлении говорится, что "в добродетельную ночь священного месяца Рамадан" сыновья мученика Джамаля Хашогги прощают тех, кто убил их отца.
- Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. После убийства тело Хашогги было расчленено и вывезено из консульства Саудовской Аравии. Останки до сих пор не найдены.
- Хашогги критиковал политику Эр-Рияда и, в частности, наследного принца страны Мухаммеда бин Салмана. Одним из главных подозреваемых в убийстве является бывший советник наследного принца Саудовской Аравии.
- В октябре прошлого года правозащитная группа Human Rights Watch назвала проходивший за закрытыми дверьми судебный процесс по делу об убийстве Хашогги не соответствующим международным стандартам. В декабре пятеро обвиняемых по делу о были приговорены к смертной казни, ещё трое – к тюрьме.
- В конце марта Турция предъявила обвинения 20 подозреваемым в убийстве Хашогги. Дата судебного разбирательства пока не назначена. Большинству подозреваемых грозит пожизненное тюремное заключение.
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