Сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашогги простили его убийц

Сыновья саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого убили осенью 2018 года в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении. Об этом от имени семьи написал в твиттере его сын Салах.

В заявлении говорится, что "в добродетельную ночь священного месяца Рамадан" сыновья мученика Джамаля Хашогги прощают тех, кто убил их отца.