На Сахалине детское и инфекционное отделения разместят в туалетах

На Сахалине в городе Макаров власти приняли решение перенести детское и инфекционное отделения местной больницы в туалеты терапии и хирургии. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местных жителей. В региональном министерстве здравоохранения эту информацию подтвердили.



По словам чиновников, часть помещений больницы находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение об их ремонте, который планируют закончить в августе. На это время туалеты хирургии действительно переоборудуют под помещение для инфекционного отделения. Под детское переделают туалет терапевтического отделения.

В региональном минздраве утверждают, что инфекционное отделение изолируют от других помещений больницы. По плану предусмотрен отдельный вход, также будет сокращено количество "хозяйственных помещений, санитарных комнат и ординаторских". На их месте появятся боксированные палаты, в каждой из них предусмотрены отдельный санузел и душ. Для отделения обещают приобрести новую мебель.

В ведомстве заявили, что корпус действующего инфекционного отделения суд признал аварийным. Здание Макаровской районной больницы было построено в 1969 году.