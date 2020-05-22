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В Пакистане разбился пассажирский самолёт

В Пакистане неподалёку от аэропорта Карачи потерпел крушение пассажирский самолёт "Пакистанских международных авиалиний".

Reuters пишет, что на борту находились 107 человек - 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

По данным местных СМИ, Airbus A320 выполнял рейс в Карачи из города Лахор. Он разбился примерно за минуту до посадки.

Geo.tv сообщает, что в районе падения самолёта повреждены несколько жилых домов. На место крушения выдвинулись пакистанские военные и спецслужбы.

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