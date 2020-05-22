СМИ: бывшими особняками ЮКОСа в Москве владеет партнёр Ротенберга

Несколько особняков в центре Москвы, в том числе ранее принадлежавшие корпорации ЮКОС, принадлежат компаниям, связанным с партнёрами семейства Ротенбергов и топ-менеджерами их компаний. Это утверждается в расследовании "Открытых медиа" в партнерстве с The Black Sea и объединением журналистов-расследователей European Investigative collaborations (EIC). Они, как утверждается, проанализировали около 1 млн документов из Багамского реестра компаний, оказавшихся в распоряжении журналистов.

Стоимость исторических усадеб в центре Москвы, на Ивановской горке, оценивается в 3,4 млрд рублей. Речь идёт об объектах культурного наследия, построенных в XVII—XIX веках, в частности городской усадьбе Кнопа, также известной как бывший дом приёмов ЮКОСа, усадьбе Четверикова-Кнопа, где когда-то располагались офисы ЮКОСа, ещё двух усадьбах и одном более современном здании.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат различным собственникам, в том числе российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited. "Открытые медиа" утверждают, что выяснили, что все эти структуры прямо или косвенно связаны с Русланом Горюхиным, который до 2014 года руководил компанией Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж", или членами его семьи. Российским же подразделением Wellsky Limited управляет бывший топ-менеджер Ротенбергов и бизнес-партнер Горюхина Илья Бунятов. Оба упомянутых бизнесмена расследование не комментировали.

Недвижимость ранее принадлежала компании, контролируемой бывшими акционерами ЮКОСа. "Открытые медиа" со ссылкой на источник пишут, что здания, на которые был наложен арест, продавали в 2007-2008 годах под давлением властей, причём в ходе оформления сделки назывались фамилии братьев Ротенбергов.

Представитель Аркадия Ротенберга заявила "Открытым медиа", что бизнесмен не имеет отношения к недвижимости.