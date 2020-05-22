Суд признал башкирскую организацию "Башкорт" экстремистской

Верховный суд Республики Башкортостан признал экстремистской башкирскую национальную общественную организацию "Башкорт" и запретил её деятельность. Об этом сообщает Идель.Реалии.

В начале февраля стало известно, что прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском о признании "Башкорта" экстремистской организацией. Ранее надзорное ведомство вынесло в адрес "Башкорта" предупреждение "о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Прокуратура обвинила организацию в том, что в её деятельности, как утверждается, принимают участие ранее судимые за экстремизм люди, и в том что при их участии "на территории Республики Башкортостан организуются массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности".

За последние годы прокуратура неоднократно высказывала претензии к деятельности "Башкорта". Митинг в защиту башкирского языка, проведенный "Башкортом" в сентябре 2017 года, прокуратура охарактеризовала как "провокационный", а высказывания бывшего лидера организации Фаиля Алчинова, сделанные в 2019 году - как сепаратистские.

Летом 2019 года организация провела сход в защиту горы-шихана Куштау, которую власти хотят начать разрабатывать для производства соды. Через несколько дней после этого активистов организации не допустили на Всемирный курултай башкир, хотя они были избраны его делегатами - пишет МБХ-медиа.

Процесс по делу о запрете "Башкорта" шёл с февраля, из-за эпидемии коронавируса на него не допускали прессу и публику. Защита "Башкорта" намерена обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Организация утверждает, что "ведёт свою деятельность по защите прав и интересов башкирского народа... его неотъемлемое право на самоопределение, суверенность республики". Её активисты неоднократно критиковали руководство республики, участвовали в акциях протеста.