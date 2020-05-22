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Бывшую яхту Медведева из фильма "Он вам не Димон" выставили на Avito

Расследование ФБК об имуществе бывшего председателя правительства России Дмитрия Медведева

Яхту, которая, по данным Фонда борьбы с коррупцией, могла принадлежать бывшему председателю правительства России Дмитрию Медеведеву, выставили на продажу за 134 миллиона рублей на Avito. Судно упоминалось в фильме-расследовании "Он вам не Димон". Об этом сообщил оппозиционер Алексей Навальный на своём сайте.

Сейчас объявление удалено с сайта, но оно осталось в кэше. Речь идёт о яхте премиум-класса Princess 85MY. С 2009 по 2015 год, по информации ФБК, судно принадлежало Медведеву через подконтрольную ему компанию. Тогда яхта называлось "Фотиния" – греческим вариантом имени Светлана. Так же зовут жену Медведева. В 2015 году яхта была продана Николаю Шамалову, чьего сына Кирилла СМИ называют бывшем зятем президента России Владимира Путина. Новый владелец переименовал судно в честь своей жены Татьяны. Согласно объявлению, яхта пришвартована в Имеретинском морском порту в Сочи.

"МБХ медиа" обнаружило похожее объявление о продаже такой же яхты, которая находится в Сочи, на сайте компании Nordmarine. У того и другого судна совпадают год выпуска и местонахождение. В Nordmarine подтвердили, что яхта продаётся, но не ответили на вопрос о владельцах.

Расследование ФБК "Он вам не Димон" было опубликовано в марте 2017 года. В фильме рассказывалось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые, по данным ФБК, находятся в распоряжении Дмитрия Медведева, на то время – премьер-министра России. В одной из частей расследования говорилось, что Алишер Усманов подарил фонду, подконтрольному однокурсникам Медведева, усадьбу на Рублёвке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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