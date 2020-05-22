США: призыв крымчан в армию России противоречит Женевской конвенции

Россия должна прекратить призывать в армию жителей оккупированного Крыма, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ. Джеймс Гилмор подчеркнул, что такие действия Москвы нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.



Принудительное привлечение к службе в армии государства-агрессора лиц, защищённых Женевской конвенцией, Гилмор назвал грубым нарушением обязательств, взятых на себя Россией при подписании этой конвенции.



На онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ в пятницу посол США отметил, что с 2015 года Россия ежегодно проводит весенний и осенний призывы на военную службу в Крыму – под угрозой уголовного наказания за отказ.

По сведениям ООН, в российских вооружённых силах проходят срочную службу тысячи молодых жителей Крыма. В этом году общее число призывников из Крыма может составить в российской армии более 20 тысяч человек, сообщает "УкрИнформ".