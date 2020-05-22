Европейские страны остаются в Договоре по открытому небу

Франция и ещё десять европейских стран заявили о намерении выполнять условия Договора по открытому небу, несмотря на объявленное президентом Трампом решение выйти из этого договора.



"Мы продолжим применять положения договора, который обладает очевидной ценностью [...] для нашей общей безопасности", — говорится в коммюнике. Его подписали представители министерств иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Чехии и Швеции. Они выразили сожаление в связи с намерением США выйти из Договора и отметили, что решение США вступит в силу через шесть месяцев.



Европейские союзники назвали Договор по открытому небу важным элементом доверия между странами-участницами. Вместе с тем, они заявили, что разделяют опасения Вашингтона относительно выполнения Российской Федерацией положений договора, сообщило Международное французкое радио.



В четверг президент США Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Договор позволяет подписавшим его странам совершать наблюдательные полёты над чужой территорией и проводить аэрофотосъемку. В Вашингтоне заявляют, что Россия использует данные, полученные во время инспекций, для наведения своего высокоточного оружия.



Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отвергают претензии США и имеет к Вашингтону свои претензии относительно соблюдения Договора американской стороной.