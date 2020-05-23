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Грани времени

Живые и мертвые российского общепита. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Запоздалая помощь Путина и большие разочарования рестораторов. Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии? Работа врачей в "красной зоне" 52-й городской больницы глазами немецкого фотографа и московского волонтера.

Обсуждаем эти темы с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым и основателем компании "Теремок" Михаилом Гончаровым​, а также с немецким фотографом Нанной Хайтман и волонтером Екатериной Визгаловой.

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