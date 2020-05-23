Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Работающий 102 года сервиса аренды автомобилей Hertz подали заявление о банкротстве, сообщает газета The Financial Times. Бизнес компании несёт урон из-за пандемии коронавируса.

Резкое снижение спроса на путешествия и аренду автомобилей привело к снижению выручки, — говорится в сообщении компании. В апреле Hertz приняла решение о сокращении 10 тысяч сотрудников, в марте она начала продавать принадлежащие ей автомобили и сократила издержки.

Банкротство пока что не затронуло новозеландское и европейское представительство бизнеса. Однако потери несут и конкуренты Hertz на других рынках. В Европе немецкая Sixt была вынуждена привлечь 1,6 миллиарда евро кредита для выживания во время пандемии коронавируса, французская Europcar заняла у банков 220 миллионов евро. Американская Avis зафиксировала убыток в 158 миллионов долларов в первом квартале и потратила 800 миллионов долларов между апрелем и июнем.

Убытки так же фиксируют авиакомпании и гостиничные сети, многие из них уже объявили о массовых сокращениях.