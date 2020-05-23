Госдеп объявил грант в $250 000 за отчёт о российских "фейк-ньюс"

Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США объявило грант в 250 тысяч долларов за подготовку отчёта о российских и советских кампаниях дезинформации в области здравоохранения.

Грант предусмотрен для организации с опытом "в противодействии российскому дезинформационному анализу и программированию", сообщается на сайте Newsru.com.

Никаких подробностей о содержании отчета, о периоде, который должен быть охвачен его создателями, нет.

В борьбе за награду могут принять участие американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Частные лица, органы местного или государственного управления и международноые общественные организации не могут участвовать в конкурсе. Прием заявок заканчивается 20 июня, конкурс пройдет в один этап.

Американские и европейские СМИ не обратили никакого внимания на этот грант, говорится в публикации. Но бурно отреагировало посольство РФ в США, обвинившее "русофобские силы в деструктивной деятельности".

"Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага. На него предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей", - говорится на странице посольства РФ в Facebook.