В Киеве найдено тело народного депутата Валерия Давиденко

В Киеве найдёно тело народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко. Рядом с лежал пистолет.

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу от всеукраинского объединения "Заступ". Он набрал тогда 39 процентов голосов избирателей. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец от округа в Черниговской области. С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", ранее ни в одной из фракций не состоял.

Валерий Давиденко был членом Комитета по вопросам экономического развития.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели Валерия Давиденко. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давиденко как убийство. Следователями столичной полиции начато уголовное по делу об умышленном убийстве.

Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.