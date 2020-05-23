Врачи госпиталя в "Крокусе" сообщили о нехватке лекарств

Врачи временного госпиталя в выставочном центре "Крокус Экспо" в Подмосковье сообщили о нехватке лекарств, отсутствии трудовых договоров и угрозах урезать выплаты за жалобы ну условия работы. При этом ранее бизнесмен Араз Агаларов, который владеет "Крокусом", заключил контракты с властями Московской области на сумму почти в миллиард рублей. Об этом сообщают в своих материалах телеканал "Настоящее время" и расследовательский проект Scanner Project.

Общая сумма контрактов между Агаларовым и властями Московской области 876 миллионов рублей. Они были заключены на внеконкурсной основе. Сейчас в подмосковном выставочном центре госпиталь работает на территории 15-ого павильона и вмещает полторы тысячи коек. В соседнем павильоне возводится вторая очередь временного медучреждения ещё на тысячу коек. Вместе с ней общая сумма контрактов "Крокус Экспо" и властей Подмосковья может достигнуть почти двух миллиардов рублей.

Земляки Воробьёва из Красноярска

На руководящие посты во временный госпиталь назначены врачи из Красноярска, земляки губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приемное отделение медучреждения возглавляет бизнесмен Александр Кангун, который два года назад проходил по уголовному делу о мошенничестве. Тогда у бизнесмена арестовали имущество на сумму в 250 миллионов рублей, и он объявил себя банкротом. В 90-ых Кангун работал врачом скорой помощи. По словам сотрудников госпиталя, бывший бизнесмен говорит молодым работникам и студентам, что они "совершают подвиг во имя жизни, как на войне". В разговорах с более опытными врачами Кангун ведёт себя иначе и угрожает уменьшить им сумму компенсации в трудовом договоре.

Руководить временным госпиталем в "Крокусе" назначен ещё один земляк Воробьёва врач Аркадий Коган. Ранее он возглавлял Больницу скорой медицинской помощи Красноярска.

Маски в хлорке и отсутствие трудовых договоров

Телеканал "Настоящее время" сообщил, что с журналистами связались четверо сотрудников госпиталя в "Крокусе". Врач, медсёстры и санитар на условиях анонимности рассказали об условиях работы. По их словам, младший медицинский персонал набрали из студентов непрофильных вузов и колледжей, продавцов, юристов и сантехников. "Я как врач вижу персонал, который, в принципе, не умеет делать ничего – из десяти медсестер одна может в вену попасть," - заявил один из собеседников канала.

Также медработники сообщили, что через неделю после начала работы у них начали заканчиваться средства индивидуальной защиты. Санитары замачивали защитные маски в хлорке из-за чего фильтры теряли свои функции. С медперсоналом до сих пор не подписали трудовые договоры. На вопросы об этом руководство им не отвечает. Также начали изменяться условия оплаты. Врачам пообещали платить 250 тысяч рублей за 36 рабочих часов в неделю. Сейчас ту же сумму будут платить за двойную ставку. Однако недовольным и провинившимся её обещают урезать. Медсестрам вместо обещанных 160 тысяч рублей заплатят 90 тысяч рублей. Оплату санитарам снизили с 90 тысяч рублей до 65 тысяч. Трудовые договоры с медсёстрами начали подписывать только 22 мая.

Также врачи и пациенты госпиталя сообщают о нехватке необходимых лекарств. По словам заболевших, в медучреждении нет аппаратов компьютерной томографии, отсутствуют препараты для разжижения крови, а лечение сводится к раздаче препаратов от малярии. При этом, как утверждает один из врачей, в госпитале нет заболевших коронавирусом. Всем ставят диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония полисегментарная".

Журналисты "Настоящего времени" обратились за комментарием в городскую больницу № 1 Красногорска, к которой прикреплен временный госпиталь в "Крокусе". Там отказались рассказывать о работе временного медучреждения и посоветовали обратиться в областное министерство здравоохранения. В ведомстве пока на официальные запросы не ответили.