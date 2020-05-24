Депутат зачитала письмо о "десятках трупов" в Ярославской области

Депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева на заседании 22 мая зачитала рассказ пациентки, которая, как утверждается, проходила лечение от коронавирусной инфекции больнице села Карабиха.

Выступление Секачевой опубликовал телеграм-канал "Дядя Леша", который ведет журналист Алексей Яковлев - пишет МБХ-медиа. В процитированном отрывке сообщается, что автор письма почти не получала помощь, а в больнице за две недели умерло множество людей:

"Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили, лежала две недели просто так. Не знаю, что они делали. Три дня давали азитромицин — три укола, две капельницы. Рентген не делали ни разу. ?<...> После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: „Не переживайте, они не встанут“", — прочитала Секачева.

После этого депутат напомнила, что, по официальным данным, в области от коронавирусной инфекции умерли 13 человек. По словам Секачевой, если смерти больных с коронавирусом с сопутствующими заболеваниями не учитываются в статистике жертв COVID-19, правильным было бы публиковать эту статистику отдельно.

Заместитель председателя регионального правительства, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин в ответ заявил, что в Ярославской области в больничных отделениях для пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии скончались 109 пациентов. По словам Гулина, которые приводит "Коммерсантъ", люди с такими заболеваниями, как диабет, болезни сердца и ВИЧ-инфекция, "умирают не от коронавируса, а на фоне коронавируса. Поэтому определяется, что человек умер от хронического заболевания на фоне коронавируса". По его словам, в прошлом году, когда не было коронавируса, от пневмонии за аналогичный период умерло 189 человек.

Значительные расхождения между статистикой смертей от коронавирусной инфекции и от так называемой внебольничной пневмонии ранее наблюдались и в других российских регионах. Наиболее показательным стал пример Дагестана, где власти признали, что коронавирус был выявлен у более 40 умерших медицинских работников, при этом официально от COVID-19 в республике умерли меньше 40 человек. Число смертей от внебольничной пневмонии в разы выше, чем внесено в статитику смертей от коронавируса, также в Петербурге.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В тоже время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например, в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".