Во Франции впервые трансгендерная женщина избрана мэром

На севере Франции мэром небольшого городка впервые в истории страны стала официально признанная трансгендерная женщина. 55-летняя Мари Ко возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн, население которого составляет около 600 человек.



Местная газета La Voix du Nord сообщила, что за Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. 24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии. Как сообщила газета, "мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн.

О том, что Мари Ко стала первой во Франции представительницей трансгендеров, избранной мэром, заявила агентству AFP Стефани Нико, одна из создательниц Национальной трансгендерной ассоциации. Она добавила, что, возможно, в прошлом такие люди и избирались мэрами, но об этом ранее не сообщалось.



Общенациональная газета Le Figaro сообщила, что в ходе муниципальных выборов в марте 2020 года кандидаты от списка, возглавляемого госпожой Ко, набрали от 63 до 73% голосов.

Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем



В городке Тиюа-ле-Маршенн числится 455 избирателей, из них более 300 участвовали в выборах.



В интервью агентству AFP Мари Ко заявила, что её избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли её программу. "Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", – сказала 55-летняя мать троих детей и новоизбранный мэр.



Мари Ко, сторонница социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.