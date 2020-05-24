В Челябинской области открылись парки, можно заниматься спортом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о "первом этапе смягчения карантинных мер", введённых в связи с пандемией коронавируса. С 17 часов воскресенья жителям региона разрешается гулять и заниматься спортом при соблюдении "социальной дистанции". Кроме того, в области откроются парки, скверы и розничные непродовольственные магазины с площадью торговых залов не более 400 квадратных метров.

Смягчение мер Текслер объяснил тем, что число выявленных случаев заражения в области снижается четвёртый день подряд. По его словам, с 90-100 человек в сутки показатель снизился до 47. Губернатор подчеркнул, что решение он принял совместно с оперативным штабом и главным санитарным врачом области. Алексей Текслер отметил, что режим "повышенной готовности" продолжает действовать в регионе и призвал местных жителей носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию при общении с другими людьми.