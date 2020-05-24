Крокодил и его эпоха. Друзья вспоминают патриарха зоопарка

Известные люди умирают постоянно, а в последние месяцы - особенно часто. Но мало чью кончину обсуждали так широко, как смерть покинувшего этот мир в субботу крокодила.

Крокодила (на самом деле это был миссисипский аллигатор) звали Сатурн, и он пережил очень многих своих современников - на момент смерти ему было 84 года. Он родился в Америке, умер в Московском зоопарке и, по легенде, в юности был личным крокодилом Адольфа Гитлера.

Екатерина Антропова

Вчера узнала, что накрылся мой план познакомиться с крокодилом, который видел Гитлера.

Вообще у меня было два грандиозных плана такого рода. Первый – сходить в мавзолей и посмотреть на мумию вождя. Это затем, чтобы мои внуки могли про меня сказать: «Наша бабка Ленина видела».

А второй – про крокодила.

Шутка ли – трофейный крокодил. У него такая интересная биография, которой не каждая рептилия может похвастаться.

Он родился в 36-м году где-то на берегах Миссисипи, был пойман и отправлен в Берлинский зоопарк, где жил со своими собратьями до 1943-го года. Но в 43-м во время войны шли бомбежки, и зоопарк сильно от них пострадал. Взрывы разрушили террариум и убили несколько десятков крокодилов, однако этот спасся – он сбежал и три года бродил в военном городе сам по себе.

Как он жил в этот период, можно только догадываться (скорее всего, прятался в подвалах и канализации), но в 46-м его изловили британские солдаты и передали советским коллегам. Те отправили крокодила из Берлина в Московский зоопарк.

Тогда же родилась легенда, что крокодил был питомцем фюрера и жил в его личном зверинце – но это неправда. Хотя старая рептилия наверняка могла видеть фюрера: известно, что Гитлер не раз бывал в Берлинском зоопарке.

В Московском зоопарке крокодила сначала так и назвали - Гитлером, но потом переименовали в целях безопасности. Некоторые посетители приходили в зоопарк ради того, чтобы кидаться камнями и бутылками в фашистскую гадину. Сотрудники гадину пожалели и поменяли рептилии имя с Гитлера на Сатурна.

Пик нападений на крокодила повторился в 90-е годы, когда в стране появилась желтая пресса и начала муссировать самые невероятные слухи, в том числе и про происхождение Сатурна. В результате какая-то группа туристов начала бросаться в него бутылками, а какой-то мужчина бросил в голову крокодила булыжник, и ветеринарам пришлось несколько месяцев выхаживать смертельно раненое животное.

В итоге Сатурна защитили от людей толстым непробиваемым стеклом. Однако и внутри вольера его подстерегали опасности: например, в 80-е крокодил едва не погиб в результате несчастного случая: бетонная плита с потолка рухнула вниз, но он успел спрятаться в нише и уцелел.

Сатурн, который мог похвастаться острыми и крепкими зубами (в молодости в знак недовольства грыз бетон, а в старости мог нечаянно перекусить стальную хваталку), обладал нежным сердцем.

Когда умерла его подруга Шипка, он так затосковал, что долгое время отказывался от еды. Также он устраивал голодовку, когда его перевели в новый террариум, ещё один раз – по неизвестным причинам (не ел почти год). Тогда его поддерживали с помощью витаминных инъекций.

Известно, что Сатурн различал людей. От уборщиков прятался в воду, чтобы не мешать, и выходил к киперам, которые о нем заботились. Очень любил, когда его мыли синтетической щеткой. Ещё любил дикую рыбу, а искусственно выращенная вызывала недовольство.

Возможно, что у него была хорошая память. Сотрудники рассказывали, что в 93-м году, когда неподалеку от Московского зоопарка прошли танки, направлявшиеся к Белому дому, Сатурн начал плакать – кто знает, может быть, вспомнил военные бомбежки.

И вот на этой неделе крокодила не стало. Ему было примерно 84 года – почтенный возраст для аллигатора (в дикой природе они живут от 30 до 50 лет).

Сатурн умер от старости.

Сегодня новость об этом висит на главной странице Московского зоопарка:

«Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации.

Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали».

Скорее всего, я, как и большинство москвичей, видела Сатурна, когда была маленькой (школьные экскурсии, всё такое).

Но мне хотелось прийти ещё раз - прицельно, когда я уже взрослая.

Когда я знаю то, что знаю - о той войне, и о людях, и о зверях.

Но не успела.

Спи спокойно, старый мудрый крокодил. Ты был - настоящая легенда. И совершенно справедливо, что память о тебе увековечат в Дарвиновском музее.

Впрочем, пусть лучше о нём расскажут те, кто знал его лично.

Илья Симановский

Нехорошо, господа журналисты. Некрологи ушедшему вчера от нас аллигатору Сатурну пишете, а друзьям и знакомым покойного слова не даете. Приходится исправлять. Проинтервьюировал я маму свою, Лилию Симановскую, которая пользовалась расположением ушедшего от нас аллигатора еще в дни его зеленой молодости.

- Мама, читала уже? "В столичном зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн, который якобы принадлежал самому Гитлеру. Животное умерло от старости, ему было 84 года. "Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных работников зоопарка, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось - мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации" - рассказывают в зоопарке [вставка: на самом деле не "рассказывают", а рерайтер взял с сайта MoscowZoo]

- И ты мне про любимого Сатурна рассказываешь? Мы друг друга хорошо знали и он всегда приплывал на мой голос. Целый год ухаживала за ним одна. Красавец, ласковый и заботился о Малышке. И все прекрасно понимал. Жалко его конечно, но старенький уже был совсем...

- А кто такая Малышка?

- Его подруга. "По паспорту" ее звали Шипка, но мы, работники, звали Малышкой, потому что она меньше Сатурна раза в два. Он очень ее оберегал и если чужой человек пытался войти в вольер, отгонял ее подальше в бассейн. Кидался и рычал так, что стекла дрожали.

[Справка: Шипка умерла при откладывании яиц. Сатурн долго не мог прийти в себя, отказывался есть (MoscowZoo)]

- Мама, а расскажи для фейсбука: как ты дошла до жизни такой и стала водить знакомство с аллигаторами?

- Когда я пришла в зоопарк работать уже после КЮБЗа (кружок юных биологов зоопарка - И. С.) и экспедиций в Среднюю Азию, на меня, как на опытного и ответственного товарища сразу сбагрили самый тяжелый участок в террариуме. Все крокодилы, все змеи и черепахи были мои (не считая ядозуба и ленивцев). Это 1970 - 1971 год.

Слушай, а ведь всех кто со мной работал в террариуме в семидесятых, уже наверное в живых нет... Я самая молодая была, остальные минимум лет на двадцать старше.

- Мама, а история, что Сатурн - якобы крокодил Гитлера, обсуждалась?

- Как анекдот. Знали, что он из Германии и что Гитлер любил крокодилов. Но он и собачек вроде любил...

[Справка: Сатурн родился на просторах Миссисипи в 1936 г. Его почти сразу поймали и отправили в Берлинский зоопарк. В то же время в столице Германии находился Гитлер. Он периодически заходил посмотреть на животных – в том числе на Сатурна. Их связь на этом заканчивается (MoscowZoo)]

- Что-нибудь еще о нем вспомнишь?

- Мощный красавец был. Щетку один раз мне перекусил в момент, когда отгоняла подальше. Первое время пока не привык, что я не только убираюсь, но и кормлю, пугал меня жутко! Быстро подкрадывался под водой, а когда входила с ревом выпрыгивал из воды:) Потом по голосу уже узнавал.

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Закончить заметку о Сатурне мне хочется отрывком из Википедии.

"В 1943 году Сатурн сбежал из зоопарка после того, как в результате взрыва авиабомбы здание, в котором он обитал, было разрушено.

В 1946 году был обнаружен британскими солдатами, которые передали его советским войскам; в том же году он был передан в Московский зоопарк, став одной из его самых известных и популярных достопримечательностей.

Сатурн описывался в 2005 году как имеющий 3,5 м в длину и 200 кг веса. У него была зелёная чешуя, широкий рот и жёлтые глаза".

Андрей Максимов

Я пришел работать в террариум московского зоопарка в 1980 году школьником. Не в КЮБЗ, а прямо в террариум, прямо работать. Первое животное с которым меня познакомил тогдашний зоотехник, а после заведующий секции герпетологии Владимир Фролов, это Миссисипский аллигатор Сатурн. Он жил в зоопарке с сороковых годов, появившись тут уже взрослым. Токовал периодически, и низкие частоты этого «пения» заставляли резонировать всю гору острова зверей...

На единственном в жизни фото со мной, попавшем в газету, мы с коллегами переносим Сатурна из помещения (в острове зверей) на летнюю экспозицию. Сатурн был и остался легендой и символом долголетия в зоопарке.

Уходит эпоха....)

Марина Шканчикова

Оказывается, сегодня в московском зоопарке умер Сатурн. Сатурнушка....

Мы с ним дружили, точнее так: я с ним дружила, часто ходила в гости, а он просто посматривал на меня своими болотными глазами - от этого взгляда захватывало дух: смесь восторга и настоящего страха.

Наше знакомство было весьма драматично - Сатурн меня чуть не съел)).

Я работала в зоопарке в сложные голодные перестроечные годы. Денег не было совсем. (Может помните: первые фонды помощи, счет 703, почтовые марки с зеброй...) Из-за аварийности многих зданий, вместе, в одном помещении - то ли слоновнике, то ли аквариуме - зимовали слоны, крокодилы и змеи. Животных из-за тесноты расселили в несколько этажей. Я уже плохо помню как и что там было, но помню что Сатурна обустроили в большой открытой ванне под слоновьими апартаментами, а террариум - где-то на верхних этажах.

Вот как раз в террариум мы и отправились попить чаю с друзьями-герпертологами. Само происшествие я почти не помню: мы шли себе по лестнице-времянке, я помахала рукой Сатурну, засмотрелась на слонов, потом громкий всплеск, мужская рука, я лечу куда-то вверх, оглядываюсь на Сатурна - там только круги по воде, поворачиваюсь и вижу смертельно-бледные лица ребят.

Чай пили молча. Потом все как-то быстро забылось, а я почему-то стала регулярно навещать Сатурна - сначала в том подслонятнике, а потом и в новом террариуме, где он неподвижно смотрел на меня своими болотными глазами, вызывая смесь восторга и настоящего страха.

Прощай, Сатурнушка!

Саша Топурия

Вся моя жизнь с этим Сатурном... И когда, прогуливая школу, подрабатывал уборщиком в зоопарке, и когда всех девушек своих туда водил, а впоследствии сына. Кстати, аллигатор был очень мирный парень. Много раз я видел, как киперы трут его щеткой, а он только щурится от удовольствия. Достойная жизнь!)

Поэты (и не только) посвятили усопшему крокодилу стихи.

Лев Рубинштейн

Памяти Сатурна

(Некролог)

Жил да был

Крокодил.

Он по Zoo ходил,

Он по Zoo ходил,

По-немецки говорил.

А в Московском Зоопарке,

А в Московском Зоопарке,

А в Московском Зоопарке

Он по-русски говорил.

Говорил он, говорил,

Говорил он, говорил.

Говорил он, говорил,

Да и помер Крокодил.

Помер, помер наш Сатурн

Крокодилович!

Дмитрий Бутрин

(конспект интервью на память другого юбилея)

Ну да, вдвоем. Вагон был британский,

четверо суток. Через Варшаву,

в поезде Жукова. Мебель, полотна,

книги, ковры, сервизы. Баяны.

Он в сорок восьмом погорел на этом.

(Все время в вольер норовят газеты

упасть. Ну, а как? Инженер, детишки.

Положит ее на край — спиногрызу

кажи рептилию — люди неловки,

движение локтя — и тут депешу

читаешь быстро, пока не размокла:

«посевы... безродные космополиты...

пленум... Возглавил Одесский округ»)

Берию помню, как же. Гитлера

плохо. Сутулый, скромный,

много народу вокруг. Огромный

энтузиазм толпы. Не для вида,

честно. Вспомни царя Давида -

тоже ж без слез не взглянешь, но людям

нравится. Дали советский паспорт

(Американский я в сорок третьем

обронил в метро, в тоннеле за Zoo -

шедшее по пятам гестапо

вероятно, нашло и подшило к делу.

Нет, конечно, потом сгорело.)

Фамилия? Я записался Шкловским,

Книжка его понравилась, тексты

видел потом. Ничего, занятно,

но Якобсон сильнее. Внятно

вам отвечаю: ни сном, ни духом!

Неинтересны мы были гэбухе,

ни я, ни брат. Крокодил в зоопарке

интереса как осведомитель

не представляет. А что он там мыслит -

это дело партийной ячейки.

Да, вступил. С пятьдесят шестого.

Мне партбилет подписал Буденный!

Работал как все. Отпуска в Пицунде.

(Да кто ж отпустит нас за границу

с таким хвостом и двумя языками!)

У меня приличная библиотека,

жаль, не нужна никому. Геннадий

с этой мосфильмовской бутафоршей...

(как ее? Чучера? Чебурашка?

Память стала совсем ни к черту.

Нет, на Ваганьковском. Знаменитость,

а я-то что. Экспонат. Зоолог.

Нет. Кандидатская — в сорок девятом,

по пресноводным рачкам. В Ташкенте.)

В общем, кому теперь это важно -

жизнь прожита, Геннадий Ураныч,

проиграна на трофейной гармошке!

(В восемьдесят восьмом. От цирроза.)

Пенсию платят — и ладно. В церковь

Снесут, отпоют, свечку в ладошке

подержат. «Сатурн Уранович» - вот что

будет отлито в граните. Точно.

Что ж, побывал на трех континентах.

(Сколько я видел тех эпидемий!

и все ж — не пустили на чемоданы)

Полных - восемьдесят четыре.

Еще шестнадцать до полного века:

это немало для крокодила.

Но и те, кто не был знаком с крокодилом лично, и не обучен слагать оды, обсуждают непростую судьбу Сатурна.

Оттиск на тисе

Сатурн родился около 1936 года и был передан в Берлинский зоопарк. Не самое лучшее время, если честно, но аллигатор выжил.

В ноябре 1943 во время бомбёжки он сбежал из зоопарка, но удивительно другое - он прожил более двух лет (!) неизвестно где и как, пока его не нашли британские военные, которые передали его в зоопарк Лейпцига, откуда он был передан в Московский зоопарк в 1946 году. Интересно, чем он питался в военном Берлине два года, особенно зимой?..

В зоопарке он несколько раз объявлял голодовку и в 90х не ел год.

Его чуть не раздавила бетонная плита, посетитель кидал булыжником... Тяжёлая судьба.

Екатерина Винокурова

Крокодил Сатурн был кстати жертвой хейта: в него посетители бросали камни, потому что был миф, что он - «любимый крокодил Гитлера». А на самом деле просто он был милый добрый крокодил.

Михаил Шнайдер

Память о Сатурне, говорится в официальном сообщении, будет увековечена в Дарвиновском музее.

Чучело, стало быть, набьют.

Большой интерес вызывают отношения крокодила с сильными мира сего и с российским законодательством.

Олексий Неп

В Московском зоопарке умер переживший Вторую мировую аллигатор Сатурн. Рептилии было 84 года. В зоопарке рассказали о легенде, согласно которой аллигатор был в коллекции Адольфа Гитлера

Легенда, ага. Неисчислимы преступления путинского режыма. Последних свидетелей убирают(((

Леонид Зубарев

Аллигатора Сатурна жалко, но еще жалче, что он не съел никого из именитых современников.

Габриэль Суперфин

Умер или умерла старейшая жертва 2МВ по кличке "Сатурн". Хорошо, что его не передали в Музей подарков Сталину.

По слухам, Сатурна готовили к выводу на юбилейный парад. А у него меж зубами был бы зажат личный штандарт Гитлера.

Александр Ройтбурд

натан эйдельман рассказывал историю про то как в 1918 году красногвардейцы обнуляли старушку-фрейлину у которой был попугай. этот попугай до этого принадлежал императрице екатерине второй, и ее голосом кричал "платоша. платоша!"

рабоче-крестьянская власть птичку реквизирловала и отнесла в чк. бабушка предупреждала что его надо кормить какими-то орешками, но товарищи не приняли это близко к сердцу и начали кормить его моченым горохом, в результате чего попка через пару дней издох.

а жаль. живой свидетель эпохи ушол.

а сегодня в москве нас покинул сатурн. личный крокодил адольфа гитлера.

я надеюсь что с 1946 года эта рептилия все-таки встала на путь исправления и перековалась с нациста на путинца. тем более что в этом нет ничего сложного.

Александр Подрабинек

В Москве умер 84-летний аллигатор по имени Сатурн, родившийся в 1936 году в США и почти сразу переселившийся в зоопарк в Берлине. Он пережил там Третий Рейх и Вторую мировую войну, а после победы союзников попал в советский плен и поселился в зоопарке в Москве. Здесь он отсидел, или точнее отползал свой 75-летний срок и вчера умер от усталости. Тем не менее, заслуги его перед новообретенным отечеством несомненны – столько лет молча смотреть на посетителей зоопарка и не свихнуться! Я считаю, Сатурна надо наградить хотя бы посмертно Орденом Почета или даже «За заслуги перед отечеством». В конце концов он достоин этих наград не меньше чем Сергей Шойгу, Мария Захарова или другие российские крокодилы.

Полина Барскова

самая поразительная история о берлине во время войны (с трудом сдерживаю себя, чтобы немедленно не сесть за сравнительное жизнеописание этого крокодила и ленинградско/блокадной бегемотихи):

пишет Алексей Балакин

В московском зоопарке в возрасте 84 лет умер трофейный аллигатор. Но самое поразительное вот что:

"Зоопарк рассказал, что аллигатор родился в 1936 году в США и почти сразу был доставлен в Берлинский зоопарк. Во время бомбардировки города в ноябре 1943-го он сбежал, и неизвестно, где провел следующие три года".

То есть вы понимаете, да? Три года в одной из европейских столиц неузнанным прожил мисиссипский аллигатор. Этот несмотря на военное время и все их хваленые абверы и гестапо.

Страшно представить, кто сейчас живет среди нас.



Самый прочувствованный некролог Сатурну написал Владимир Березин:

Это жизнь американца в чужой стране, когда к тебе в гости раз месяц приходит настоящий людоед, и его нельзя ни прогнать, ни уйти из дома самому. Ты год за годом смотришь ему в глаза,не подавая виду. Что ему сказать*? Дразнить тем, что раньше ты любил весёлых негров и их джаз?

Потом начинается свист родных бомб, кровь и битый щебень, в который превращается твоё пристанище, ты два года сидишь в канализации. Потом в твоё новое убежище заглядывают англичане, дальше следует выдача Советам, и тебя будто будто пленного власовца, везут на Восток. Ты живёшь за решёткой, но не всё ещё решено.

Ты получаешь чужое имя и жена, которая много тебя моложе. Но она всё равно умирает раньше, но ты любил её и хочешь умереть, отказавшись от еды. Впрочем, тебя уговаривают жить.

Время несётся вскачь. Бетонная плита, которая чуть тебя не прихлопнула, но ты за минуту до падения её с потолка, пошёл спать. Да, сон продлевает жизнь, ты усвоил это давно. Но какой-то пьяный с размаху бьёт тебя камнем, потому что ему не нравится, что ты спишь, и несколько месяцев тебя лечат лучшие врачи. Танки девяносто третьего года идут по Садовому кольцу и ты, старик, начинаешь плакать потому что к тебе возвращаются запахи и звуки апреля сорок пятого и чужой Берлин.

Тех, кто знал тебя когда-то, дожёвывает двадцатый век, но потом время пожирает и его. Время течёт мимо тебя, как водопроводная вода.

И вот, наконец, вдруг к тебе перестают приходить. Ты ничего не понимаешь. Никого нет, только парочка старых работников заглядывает в твой дом, чтобы накормить и прибраться, но почему-то нацепив маски.

Мир меркнет, где-то за гранью перехода все: щедрый Рузвельт, Сталин, который хорош тем, что не зашёл никогда. какая-то русская баба, что мыла тебя, отворачиваясь и плача об убитом на войне муже, старики, которых ты помнишь детьми, и последнее, о чём ты думаешь, что не хотел бы встретиться на той стороне с давно сдохшим настоящим людоедом.

Может быть, мы встретимся где-нибудь на Академической, в белом доме недалеко от метро, и я скажу своей спутнице как Гамлет:

- Бедный... Я знал его.

Алексей Цветков

А ведь если бы этот аллигатор оставил мемуары, им бы цены не было. Но самые искушенные среди нас умирают молча.