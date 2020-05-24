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На юге Москвы произошёл инцидент со стрельбой

В соцсетях появилось видео со стрельбой на юге Москвы. Ролик опубликовал паблик "Москва с огоньком | Новости Москвы" в соцсети "ВКонтакте". Как сообщает РИА Новости, на кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как несколько мужчин с оружием бегают по парковке, звучат выстрелы. На записи можно разглядеть в руках у одного из участников конфликта ружье или автомат, у другого — возможно, пистолет.

Инцидент произошёл на Каширском шоссе в одном из жилых микрорайонов. РИА Новости ссылается на данные МВД, из которых следует, что задержаны трое подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

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