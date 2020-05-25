В Европе - новая волна смягчения карантинных мер

Ряд европейских стран с понедельника 25 мая вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Мадриде и Барселоне сняты ограничения на встречи с друзьями и родственниками, открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин был уже ослаблен ранее, оежим становится ещё более свободным. Разрешено посещение пляжей - при условии соблюдения дистанции в два метра между отдыхающими.
В Италии возобновляют работу спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работу развлекательные центры, гостиницы, прокат автомобилей.
В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы, возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице - их теперь нужно надевать только в общественных местах и в транспорте.
Также рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии.
В крупнейших городах Украины вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее.
- В большинстве стран Европы в последние недели число новых выявленных случаев инфекции постепенно снижается. Ещё быстрее снижается число умерших за сутки. В Испании, Италии, Франции оно сейчас исчисляется десятками - что на порядок меньше, чем на пике эпидемии в конце марта - начале апреля.
- К 15 июня, как ожидается, откроются внутренние границы между большинством стран Шенгенской зоны. Внешние границы Шенгена до этого дня закрыты, будет ли продлён запрет - пока не известно.
- Всего в Европе (включая Россию), по данным сайта worldometers, на 25 мая выявлено более 1 миллиона 900 тысяч инфицированных коронавирусом, из них 883 тысячи выздоровели и около 170 тысяч умерли. Число "активных случаев" - тех, кто продолжает лечение - в большинстве европейских стран постепенно снижается.
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