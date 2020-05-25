В Европе - новая волна смягчения карантинных мер

Ряд европейских стран с понедельника 25 мая вновь смягчили карантинные ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Мадриде и Барселоне сняты ограничения на встречи с друзьями и родственниками, открываются уличные террасы баров и ресторанов. В других регионах Испании, где карантин был уже ослаблен ранее, оежим становится ещё более свободным. Разрешено посещение пляжей - при условии соблюдения дистанции в два метра между отдыхающими.

В Италии возобновляют работу спортивные залы и бассейны. В ряде провинций начинают работу развлекательные центры, гостиницы, прокат автомобилей.

В Чехии возобновляют работу кафе и рестораны, а также гостиницы, возобновляется очное обучение в начальных классах школ. Кроме того, отменено обязательное ношение лицевых масок на улице - их теперь нужно надевать только в общественных местах и в транспорте.

Также рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг открываются в Греции и большинстве регионов Германии.

В крупнейших городах Украины вновь заработал метрополитен. Карантин в стране был ослаблен несколькими днями ранее.