В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года вырос на 57 процентов по сравнению с прошлогодним. Такой результат за квартал – рекорд за последние пять лет наблюдений.

Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета, сообщает РБК. В пресс-службе Минприроды изданию подтвердили, что выводы Finexpertiza совпадают с данными Росгидромета.



Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено нормами о предельно допустимой концентрации.



По данным Finexpertiza, основные источники загрязнения – предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия ЖКХ. Наиболее пострадавшие регионы – Бурятия (21 случай), Забайкалье (восемь) и Красноярский край (семь).

Мосэкомониторинг с начала ввода режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в конце марта зафиксировал существенное очищение воздуха в Москве в связи со снижением выбросов от автотранспорта и предприятий. Измерения показывают уменьшение концентраций угарного газа и оксидов азота на 20–40 процентов.

В шести из 12 самых крупных промышленных центров в России состояние атмосферы также улучшилось. По данным Росприроднадзора, в Братске, Липецке, Магнитогорске, Норильске и Череповце уровень загрязнения снизился в несколько раз.

Но во многих регионах промышленные предприятия работали без остановки, а также продолжался отопительный сезон. В итоге, например, в Нижнем Тагиле объём выбросов даже вырос, следует из данных Росприроднадзора.

О том, что в условиях пандемии учёные отмечают резкое очищение воздуха городов, сообщает "Ассошиэйтед пресс". Особенно это заметно в Дели, одном из самых загрязненных городов мира. В Риме уровень загрязнения за март – апрель снизился на 49 процентов. На северо-востоке США в воздухе стало на 30 процентов меньше диоксида азота, пишет агентство.





