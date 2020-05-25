Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем геем

Студия Pixar (входит в корпорацию Disney) выпустила короткометражный мультфильм "Out", главный герой которого гей. Это первый подобный случай в истории студии, отмечают американские СМИ.

9-минутный мультфильм доступен для просмотра на стриминговом сервисе Disney+. Он рассказывает о молодом человеке по имени Грег, который не знает, как сказать о своей ориентации родителям.

Создатель "Out" ("Выход") Стивен Клэй Хантер ранее работал над мультфильмами Pixar "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".

ЛГБТ-персонажи уже появлялись в таких проектах Pixar как "История игрушек 4" и "Вперед", но они не были главными героями.

В феврале 2020 года из русской версии мультфильма "Вперед" вырезали упоминание об ориентации персонажа-лесбиянки.

В 2017 году Министерство культуры России присвоило возрастной рейтинг "16+" экранизации диснеевской "Красавицы и Чудовища", перед этим проверив картину на предмет наличия пропаганды гомосексуализма. В фильме персонаж Лефу, помогающий главному злодею Гастону, является геем – первым в истории фильмов от Disney.