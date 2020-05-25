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В Петербурге закрасили граффити в честь 80-летия Бродского

В Петербурге сотрудники коммунальных служб закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского, которое появилось накануне напротив дома Мурузи, где жил поэт, в честь 80-летия Бродского. Об этом рассказали сотрудники музея Бродского в инстаграмме. Граффити с нобелевским лауреатом накануне создал петербургский художник Олег Лукьянов.​

Как пишет "Фонтанка", закрасить граффити поручила завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось. "Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя", — объяснила завхоз "Фонтанке".

— Бродский - всё, хотя он наше всё. Кто-то решил за нас, что такая инсталляция вредит окружающей обстановке или смущает умы горожан. Не знаю... Было очень красиво, осмысленно. Поэт вернулся на свою родную улицу и смотрел на свои 1,5 комнаты. Его взгляд на изображении был туда направлен. Мы подобрали фотографию, где он действительно смотрит сам на себя, на балконе видит... Но это не понравилось кому-то. Очень оперативно отреагировали. При чем закрасили не просто обычной краской, а закатали сантиметровым слоем штукатурки цементной, словно это что-то сверх радиоактивное, — прокомментировал Лукьянов корреспонденту сайта Север.Реалии уничтожение рисунка.

Сотрудники музей-квартиры Бродского рассказали, что фреску уничтожили днём 25 мая. "Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы", - пишут сотрудники музея.

Один из жителей Петербурга опубликовал видео, где сотрудник коммунальных служб замазывает рисунок Бродского. Журналистка интересуется у сотрудника коммунальной службы нравится ли ему рисунок и заставили ли убрать граффити. На оба вопроса тот отвечает положительно.

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде, где жил вместе с родителями в знаменитых "полутора комнатах" в доме Мурузи на Литейном проспекте. Это была коммунальная квартира, родителям принадлежала целая комната, а будущему нобелевскому лауреату – половина комнаты за перегородкой. Здесь поэт прожил 17 лет, с 1955 по 1972 год, сюда к нему приходили его друзья, здесь после его отъезда продолжали жить его родители – друзья поэта продолжали их навещать. Сейчас в музей-квартире проходит реставрация.

"Война" между уличными художниками и коммунальными службами идет не первый год. Кроме небольших рисунков коммунальные службы уничтожают и культовые граффити.

В 2016 году коммунальщики закрасили в Петербурге граффити на Синопской набережной, посвященное вымышленному персонажу прапорщику Задову из передачи "Осторожно, модерн!". "Работу" коммунальных служб раскритиковал актёр Дмитрий Нагиев, который выступал в образе Задова.​

"В Петербурге на нескольких грязных, никому не нужных стенах, добрые художники нарисовали известных людей. Где-то весело, где-то серьёзно. Вчера чиновники всё это закрасили. В стране, где у них находят 9 миллиардов просто в доме, просто находят, где койки в больницах стоят в коридорах, где вызывают попов чтобы осветить очередной украденный миллиард при строительстве Зенит-Арены, где дороги в никуда, а самолёт для перевоза собачек, – эта человеческая гниль борется с уличными художниками", - писал актёр.

В том же 2016 в Петербурге исчезло граффити, посвященное Павлу Дурову. Весной 2017 года неизвестные закрасили портрет Виктора Цоя на стене бомбоубежища в Любанском переулке, где раньше находился клуб "Тоннель".​

Формально граффити закрашивают после обращений некий жителей через портал "Наш Санкт-Петербург". Издание FlashNord еще в 2019 году отмечало, что большая часть жалоб приходит от одних и тех же людей. Местные чиновники даже пытались легализовать работу уличных художников через законопроект, но сами художники идею депутатов называли пиаром.

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