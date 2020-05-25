Против Медведчука могут возбудить дело из-за встреч с Путиным

Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подозрении в государственной измене в отношении ряда депутатов Верховной Рады от блока "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые несколько раз встречались с президентом России и другими представителями российских властей.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на депутата Соломию Бобровскую. Как пишет депутат, следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Речь идёт о первом этапе уголовного преследования, внесение сведений в реестр не означает, что кому-либо обязательно будет предъявлено обвинение и что дело дойдёт до суда. В частности, недавно тот же Печерский суд обязал прокуратуру расследовать дело против бывшего президента Петра Порошенко в связи с публикацией аудиозаписей, которые были представлены как его телефонные разговоры с бывшим вице-президентом США Джо Байденом (сам Порошенко заявил о том, что записи сфабрикованы в интересах России).