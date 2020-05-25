Власти КНР заявили о "росте терроризма" в Гонконге. ВИДЕО

В Гонконге на фоне антиправительственных протестов наблюдается "рост терроризма". Об этом в понедельник, 25 мая заявили сразу несколько высокопоставленных представителей Пекина в Гонконге.

По данным полиции, с начала протестов в июне прошлого года активисты не менее 14 раз применяли взрывчатые вещества. У некоторых протестующих было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Накануне в Гонконге тысячи людей приняли участие в демонстрациях против планов Китая принять новый закон о национальной безопасности в автономии. Документ предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб. Пекин утверждает, что закон позволит сдержать акты сепаратизма в городе. К сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. Протестующие в свою очередь говорят, что документ противоречит принципу "одна страна, две системы".

Воскресная демонстрация в Гонконге — первая массовая акция протеста после начала эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой в Гонконге введены жёсткие карантинные меры. До сих пор в городе запрещено собираться группами больше восьми человек. Однако запрет не помешал людям выйти на акцию протеста. В ряде мест полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, около 200 человек были задержаны.

О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о нацбезопасности, китайские власти заявили в апреле. Поддерживаемая Китаем администрация региона заявила, что выступает за скорейшее принятие документа.

Соединённые Штаты осудили КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона. Вашингтон пригрозил Пекину санкциями. КНР обвинила США во вмешательстве в свои внутренние дела.