Власти КНР заявили о "росте терроризма" в Гонконге. ВИДЕО

В Гонконге на фоне антиправительственных протестов наблюдается "рост терроризма". Об этом в понедельник, 25 мая заявили сразу несколько высокопоставленных представителей Пекина в Гонконге.
По данным полиции, с начала протестов в июне прошлого года активисты не менее 14 раз применяли взрывчатые вещества. У некоторых протестующих было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
Накануне в Гонконге тысячи людей приняли участие в демонстрациях против планов Китая принять новый закон о национальной безопасности в автономии. Документ предоставляет Китаю право применять в Гонконге национальные законы и открывать там представительства спецслужб. Пекин утверждает, что закон позволит сдержать акты сепаратизма в городе. К сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. Протестующие в свою очередь говорят, что документ противоречит принципу "одна страна, две системы".
Воскресная демонстрация в Гонконге — первая массовая акция протеста после начала эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой в Гонконге введены жёсткие карантинные меры. До сих пор в городе запрещено собираться группами больше восьми человек. Однако запрет не помешал людям выйти на акцию протеста. В ряде мест полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, около 200 человек были задержаны.
О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о нацбезопасности, китайские власти заявили в апреле. Поддерживаемая Китаем администрация региона заявила, что выступает за скорейшее принятие документа.
Соединённые Штаты осудили КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона. Вашингтон пригрозил Пекину санкциями. КНР обвинила США во вмешательстве в свои внутренние дела.
- Идея "Одна страна, две системы" была предложена в начале 1980-х годов китайским лидером Дэн Сяопином. Согласно идее, такие автономные территории как Гонконг, Макао и Тайвань могут иметь собственные экономические и политические системы, а Китай при этом остаётся одной страной.
- Летом прошлого года пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией. После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. После начала эпидемии, однако, массовые акции не проводились.
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