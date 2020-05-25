Суд в аннексированном Крыму начал слушать дело Ленура Ислямова

Верховный суд в аннексированном Крыму начал слушать дело в отношении гендиректора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова, сообщает сайт "Граты".

На сегодняшнем заседании, где впервые проводились слушания по существу дела, прокурор зачитал обвинительное заключение о создании незаконного вооруженного формирования, диверсии и шести эпизодах о публичных призывах к сепаратизму. Об этом изданию "Граты" рассказал адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы Ислямова в суде. Обвиняемый находится в Киеве и лично участвовать в судебных заседаниях не намерен.

По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.

Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы для "отторжения Республики Крым из состава РФ". Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным, – считает обвинение.

Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области. Следствие квалифицировало это как диверсию – электроэнергия перестала поступать на полуостров.