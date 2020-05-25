Партия Прямой демократии получила право участвовать в выборах

Министерство юстиции России внесло Партию прямой демократии в список партий, имеющих право участвовать в выборах. Об этом агентству ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе партии.

"Министерство юстиции зарегистрировало Партию прямой демократии Вячеслава Макарова, создателя World of Tanks, как имеющую право принимать участие в выборах", - сообщили в партии.



По словам Макарова, в сентябре 2020 года партия планирует принять участие в выборах в законодательные собрания как минимум двух областй - Воронежской и Новосибирской.



Вячеслав Макаров, говоря о политических перспективах своей партии, сообщил, что к 22 мая ППД зарегистрировала 43 региональных отделения, в период с 25 по 29 мая в партии ожидают получить регистрацию ещё шести отделений. В этом году партия будет участвовать в довыборах в Госдуму по Ярославлю, а также в выборах в региональные законодательные собрания.