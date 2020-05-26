Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в московской больнице. Ему было 68 лет. О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский и подтвердил Радио Свобода близкий родственник умершего.

Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем — независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.

На этой должности Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара. После завершения карьеры чиновника работал в бизнесе и аналитиком. Газета "Коммерсантъ" называла его конечным бенефициаром компании, владевшей торговой маркой Ломоносовского (императорского) фарфорового завода. Права на неё были переданы Государственному Эрмитажу. Кроме того, он несколько нет возглавлял Русскую Великую Регулярную масонскую ложу.

В конце мая падчерица Лопухина писала в фейсбуке, что он был госпитализирован в Москве и попал в реанимацию. Через несколько дней его выписали, писала она: "Ещё вчера вечером, по сообщениям врача, ситуация была очень тяжелая и вдруг утром нам сообщают, что случилось какое-то чудо: все показатели в норме, показаний к госпитализации нет и его отправляют домой, дома же и стены лечат".

После возвращения домой он был повторно госпитализирован.

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