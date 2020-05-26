Российские банки ввезли рекордный с 2014 года объём валюты

В марте российские банки завезли в страну наличными почти пять миллиардов долларов и более одного миллиарда евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

Поставки долларов выросли больше чем в девять с половиной раз – почти втрое по сравнению с февралём. Больше банки ввозили только в марте и декабре 2014 года, отмечает РБК.

На фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть за месяц российский рубль ослаб более чем на 12 процентов к доллару и на 13,5 процентов к евро.

Эксперты РБК отмечают, что одной из причин ввоза наличных стало повышение спроса клиентов на покупку долларов и евро на фоне сложной ситуации на рынке. Кроме того, многие клиенты банков перед введением режима самоизоляции из-за COVID-19 решили снять часть денег со своих депозитов. В марте россияне забрали из банков пять миллиардов долларов – это рекорд за последние 10 лет. Отток валютных депозитов наблюдался, в частности, в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, Газпромбанке и банке "Открытие".

По данным Центробанка, в апреле депозиты населения в банках выросли на 0,8 процента. Однако валютные вклады сократились на 1,1 процента. Отток валютных сбережений продолжился, но был слабее, чем в марте, отмечает РБК. Собеседники издания полагают, что традиционного спроса на валюту перед сезоном отпусков в этом году не будет, поэтому ввоз валюты банками значительно сократится.