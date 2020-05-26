РГДБ не будет убирать имя Успенского из премии по детской литературе

Российская государственная детская библиотека не будет убирать имя Эдуарда Успенского из премии в области детской литературы, несмотря на просьбу дочери, обвинившей писателя в домашнем насилии. Об этом "МБХ медиа" заявила директор учреждения Мария Веденяпина.

Библиотека не рассматривает личные качества писателей, а только их вклад в литературу, сказала она. "Если мы начнем с этих позиций рассматривать всех, чьим именем называют премии или ещё что-то, мы закопаемся во всех человеческих перипетиях", – отметила Веденяпина.

Она также добавила, что ответ с изложением позиции библиотеки был направлен дочери писателя, Татьяне Успенской.

Ранее Татьяна Успенская написала открытое письмо, в котором попросила не называть премию в области детской литературы именем отца. В письме, которое приводит "Собеседник", она обвинила отца в домашнем насилии. "Мой папа – тиран", – написала она.

"Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни…" – говорится в обращении. Дочь писателя также сообщила, что её отец поддерживал насилие над детьми в секте Виктора Столбуна.

Татьяну Успенскую поддержал детский писатель Валентин Постников. "Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь", – сказал он в разговоре с "Собеседником".