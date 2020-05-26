Власти Коста-Рики легализовали однополые браки

Коста-Рика легализовала однополые браки. Соответствующий закон вступил в силу во вторник, 26 мая. Президент страны Карлос Альваро, комментируя закон, заявил, что целью Коста-Рики является борьба с любыми проявлениями дискриминации.

Первыми гражданами, узаконившими однополый брак, стали две женщины. Из-за угрозы распространения коронавируса церемония проходила без гостей. Трансляцию вело государственное телевидение.

В 2018 году Межамериканский суд по правам человека рекомендовал узаконить однополые браки и призвал 11 стран Латинской Америки легализовать союзы между людьми одного и того же пола.

В данный момент, помимо Коста-Рики, однополые браки можно официально заключать в некоторых штатах Мексики, Аргентине, Бразилии, Колумбии и Уругвае.