“Росатом” зарегистрировал около ста случаев инфицирования коронавирусом нового типа на строительстве атомной электростанции в Гродненской области в Белоруссии, сообщил в видеообращении к сотрудникам глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он назвал ситуацию “контролируемой”, но “требующей чрезвычайного внимания”.

По словам Лихачёва, на станции болеют как сотрудники “Росатома”, так и представители белорусского заказчика. АЭС строится российским “Атомстройэкспортом”, сейчас там собирается реактор первого энергоблока. Он должен быть введён в эксплуатацию в этом году, второй энергоблок — в следующем, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

В начале апреля “Гродненская правда” писала, что 15 россиян, приехавших на строительство АЭС, заразились коронавирусом. Это подтверждал на брифинге республиканский Минздрав, а также главный врач Гродненской области, — пишет “Брестская газета”. Руководитель департамента информации и связей с общественностью АЭС Эдуард Свирид заявил тогда “Радио Свобода”, что не в курсе об эпизодах заражения коронавирусом COVID-19 на станции.

В мае на станцию было доставлено ядерное топливо, летом ожидается первый пуск энергоблока. Строительство электростанции вызывает критику у экологических активистов в Белоруссии, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Кроме того, озабоченность строительством выражали власти Литвы, АЭС расположена в 50 километрах от столицы страны Вильнюса.