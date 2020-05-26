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Минздрав РФ сообщил смертности среди трудоспособного населения

За первые три месяца этого года смертность россиян работоспособного возраста выросла примерно на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, с января по март 2019 года в России умерло 36 584 трудоспособных граждан, а в 2020 году – 37 346 человек.

Брюн назвал увеличение числа умерших незначительным. Специалист Минздрава обратил внимание, что на смертность влияет не только "вирусная нагрузка", но и наркологические проблемы и злоупотребление алкоголем.

На прошлой неделе заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что показатель смертности в России серьёзно вырастет в том числе из-за эпидемии коронавируса нового типа.

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